文在寅：川金會攸關兩韓 盼圓滿成功

（中央社記者姜遠珍首爾27日電）南韓總統文在寅今天在青瓦台記者會強調，26日在板門店會晤北韓國務委員長金正恩時表示，希望南北韓攜手實現半島和平與穩定，為此一定要成功舉辦北韓美國高峰會談（川金會）。

文在寅在KBS等電視台直播的青瓦台記者會上表示，26日在板門店北韓轄區「統一閣」進行的南北韓峰會，是雙方透過熱線電話溝通最近半島情勢過程中，由金正恩於25日下午提出相見約會，他本人接納後26日親往板門店赴約。

文在寅表示，對於金正恩委員長而言，落實非核化的意志並非並不明確，而是北韓非核化後，美國是否會終止與北韓的敵對關係，保障北韓體制安全。