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文在寅：川金會攸關兩韓 盼圓滿成功

中央社2018/05/27 10:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾27日電）南韓總統文在寅今天在青瓦台記者會強調，26日在板門店會晤北韓國務委員長金正恩時表示，希望南北韓攜手實現半島和平與穩定，為此一定要成功舉辦北韓美國高峰會談（川金會）。

文在寅在KBS等電視台直播的青瓦台記者會上表示，26日在板門店北韓轄區「統一閣」進行的南北韓峰會，是雙方透過熱線電話溝通最近半島情勢過程中，由金正恩於25日下午提出相見約會，他本人接納後26日親往板門店赴約。

文在寅表示，對於金正恩委員長而言，落實非核化的意志並非並不明確，而是北韓非核化後，美國是否會終止與北韓的敵對關係，保障北韓體制安全。

文在寅說，日前韓美峰會中，川普總統強調，當北韓落實非核化後，美國不僅會確實地中止敵對關係，甚至還會促使北韓經濟繁榮。

文在寅強調，因此，本人敦促擁有前述立場的美國和北韓層峰能夠直接溝通，以確認對方立場。

文在寅說，南北韓層峰4月27日在板門店南韓轄區「和平之家」舉行峰會已有一個月，希望好好把握南北韓關係發展的機遇。

文在寅還表示，雖然南北韓上月舉行峰會後雙方關係有過一些困難，但在北韓美國高峰會談等重要會談即將來臨之際，南北韓層峰能再次會晤、展現合作，意義重大。

青瓦台透露，北韓國務委員會委員長金正恩在會談的開場白和總結發言中表示，這是再一次對話拉近心靈的過程。金正恩強調，將竭盡全力爭取好結果，相信可以做到，並表示文在寅為重要問題而來，雙方應各自努力，負起責任。（編輯：屈享平）1070527

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