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接獲通報「這裡有惡犬！」　暖心警察最後卻與「牠」成

寵毛網2018/05/27 09:54
接獲通報「這裡有惡犬！」　暖心警察最後卻與「牠」成為朋友（圖／寵毛網）
接獲通報「這裡有惡犬！」　暖心警察最後卻與「牠」成為朋友（圖／寵毛網）

長輩總是告誡晚輩不能以貌取人，但事實上，也不能以貌取「狗」喔！近日，在美國就發生民眾因為以貌取狗造成的烏龍事件，雖然還是動用到了警力資源，但卻也意外促成了一段可愛的人狗友誼！

近日，美國德克薩斯州的警察單位接獲了一通民眾的報案電話，表示家中門前有「惡犬」。受理了這則通報，單位便派出了一名警察獨自駕車前往了解狀況。

負責受理此狀況的警察名叫特拉維斯弗羅斯特。抵達現場的弗羅斯特，發現這戶人家的正門玄關前正躺著一隻體型不算小的澳洲鬥牛犬。

澳洲鬥牛犬擁有健壯的體魄，非當事狗。（圖／維基百科）

澳洲鬥牛犬擁有健壯的體魄，非當事狗。（圖／維基百科）

弗羅斯特為了以防被襲擊的狀況發生可以馬上逃脫，預先把警車的門打開，而為了讓狗狗知道自己沒有惡意，弗羅斯特口中一邊吹著歡快的口哨，一邊一步步地慢慢往玄關接近。

意想不到的是，本來在門前趴著的狗狗，聽到口哨聲後，便跳起來開心地邊搖尾巴邊衝向弗羅斯特想要撒嬌！原來這隻狗狗其實一點惡意也沒有，只是單純在那戶人家門口休息，但是因為澳洲鬥牛犬天生自帶的凶惡外表以及體型，讓人誤會其實擁有兇猛的性格。

狗狗實際上沒有惡意。（圖／Facebook）

狗狗實際上沒有惡意。（圖／Facebook）

誤會解開之後，狗狗也與弗羅斯特打成一片，狗狗不只爬上警車的駕駛座，一臉滿足地坐在車上欣賞前方一望無際的街景，在動保團體以及原飼主來接手前，弗羅斯特也與狗狗留下了一張可愛的紀念合影。

跳上警車與員警打成一片。（圖／Facebook）

跳上警車與員警打成一片。（圖／Facebook）

最後還來了一個大合照。（圖／Facebook）

最後還來了一個大合照。（圖／Facebook）

這則故事被警察單位分享到臉書上後，網友紛紛大讚警員並沒有因為主觀的通報內容，在一開始就對狗狗採取強硬的手段，而是選擇柔性面對，也幸好因為這樣，才發現原來狗狗根本沒有惡意，個性甚至很溫馴。

經過此次事件，弗羅斯特所屬的警察單位也呼籲大眾，要隨時注意飼養的狗狗的晶片訊息有無更新，讓狗狗在走失的第一時間，可以讓相關機構盡快找到主人。

來源：Facebook

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