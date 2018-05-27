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高溫炎熱　台中市衛生局加強宣導預防登革熱

記者黃玿琮／台中報導2018/05/27 10:53
▲天氣高溫炎熱之際，台中市衛生局派員加強宣導民眾減少環境孳生源，避免疾病傳播。(圖／台中市衛生局提供)
▲天氣高溫炎熱之際，台中市衛生局派員加強宣導民眾減少環境孳生源，避免疾病傳播。(圖／台中市衛生局提供)

近日天氣高溫炎熱並有間歇性降雨，易產生積水容器孳生病媒蚊。台中市政府衛生局呼籲，民眾雨後應整頓、巡查戶內外環境，留意貯水桶、碗盆瓶罐、盆栽底盤、保麗龍箱、帆布、廢輪胎、樹葉等清除孳生源，並透過「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器以及「刷」洗容器內壁清除蟲卵，減少環境孳生源，避免疾病傳播。

衛生局指出，據疾病管制署監測資料顯示，截至今年5月20日止，全台登革熱確定病例累計50例，均為境外移入，台中市共7例，來源分別為馬來西亞1例、馬爾地夫3例、緬甸2例及泰國1例，皆妥善控制且無第二波疫情發生；另茲卡病毒感染症今年在全國與台中市尚無確定病例。

衛生局提醒，民眾如前往登革熱或茲卡病毒感染症流行的東南亞、中南美洲及非洲等處，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部許可含敵避(DEET)的防蚊藥劑。

▲台中市衛生局派員加強宣導民眾減少環境孳生源，避免疾病傳播。(圖／台中市衛生局提供)

返國後應自主健康監測兩周並做好防蚊措施，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、出疹等疑似症狀時應儘速就醫，並主動告訴醫師旅遊活動史。另籲請臨床醫師提高警覺，如遇有疑似症狀患者或曾有流行地區旅遊史者，請立即通報，以利衛生單位進行防治措施。

台中市衛生局長呂宗學強調，登革熱和茲卡病毒感染症都是由斑蚊傳播的疾病，只要環境中存在適當的孳生源，就可能造成疾病流行，市府積極推動相關防治作為，也呼籲全民一同動起來清除孳生源。
 

關鍵字登革熱病媒蚊容器積水疾病管制署台中市衛生局
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