〈2018數博會〉百度李彥宏：AI有四大規則 不會

百度創辦人李彥宏表示，很多人對人工智能 (AI) 有誤解，認為會威脅到人類安全，不過發展 AI 其實有 4 大規則，包括安全可控；促進人類更平等地獲取技術與能力；教人學習、讓人成長，而非超越人、替代人；為人類帶來更多自由與可能，因此不會影響人類安全。

李彥宏在出席 2018 數博會人工智能高端對話時，做出上述表示。李彥宏說，AI 有 4 大規則，包括一、最高原則是安全可控的；二、創新願景是促進人類更平等地獲取技術與能力；三、AI 的存在價值是教人學習、讓人成長，而非超越人 替代人；四、AI 的終極目標是為人類帶來更多自由與可能