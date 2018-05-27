〈2018數博會〉百度李彥宏：AI有四大規則 不會

百度創辦人李彥宏表示，很多人對人工智能 (AI) 有誤解，認為會威脅到人類安全，不過發展 AI 其實有 4 大規則，包括安全可控；促進人類更平等地獲取技術與能力；教人學習、讓人成長，而非超越人、替代人；為人類帶來更多自由與可能，因此不會影響人類安全。
李彥宏在出席 2018 數博會人工智能高端對話時，做出上述表示。李彥宏說，AI 有 4 大規則，包括一、最高原則是安全可控的；二、創新願景是促進人類更平等地獲取技術與能力；三、AI 的存在價值是教人學習、讓人成長，而非超越人 替代人；四、AI 的終極目標是為人類帶來更多自由與可能
李彥宏表示，對於人工智能，我是樂觀派，雖然對人工智能也有擔心，但是卻不擔心會控制人類。
李彥宏說，就樣大家之前在問我，無人駕駛車何時會上路，我曾預言會在 7 月會上線，現在擔心的不是能不能準時上線，而是擔心夠不夠安全，因為安全是自動駕駛技術開發第一天條，一旦安全出問題，會讓這項技術推遲 1-2 年，所以不能容忍錯誤。
李彥宏指出，無人車在快速道路上，因為路況單純，反而相對安全，但是在市區道路上，因為路況多，能不能即時反應還要觀察。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>