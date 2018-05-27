央視自曝鱒魚充鮭魚 陸網民嘩然官方忙止血

（中央社台北27日電）中國央視近日一則新聞卻引起軒然大波。報導稱，青藏高原的養殖魚業供應國內1/3的三文魚（鮭魚）市場，播出後民眾譁然，網民說，這種養殖的淡水虹鱒魚，有很高的寄生蟲疑慮。
央視日前播出節目「科技裡飄出的新『鮮』味」指，「中國市場上1/3的三文魚都被青藏高原『承包』了」。而據青海省漁業環境監測站提供的數據，2017年，青海省20多家相關企業，共產虹鱒魚1萬3800噸，主要銷往大陸各地，部分出口海外。
一般認知的三文魚是海水魚鮭魚（salmon），不是淡水的養殖魚類，許多大陸民眾認為受到欺騙。此外，由於三文魚是受到喜愛的生魚片材料，民眾也擔心以淡水魚混充海水魚可能引起的寄生蟲問題。
中國大陸官方則全力為虹鱒魚背書。綜合大陸媒體報導，中國漁業協會出面稱虹鱒魚也屬三文魚的一種，可以安全食用；官媒採訪多名學者專家表示養殖環境良好，不會有寄生蟲疑慮。但此事仍然在社交平台引發激烈討論。
官媒力挺的行為也偶有出錯。西寧地方網站大青海官方微博25日發文：「質疑青海三文魚的可以閉嘴了！快看權威說法！」。這篇文章據稱引用中科院青海研究所，但被中科院官方微博否認，隨後大青海網又改口稱採訪的是中科院西北高原生物研究所，但又再被中科院否認。
中新社影音節目則直播青海當地檢測寄生蟲片段，想以此證實產品安全，但畫面中，檢測人員卻將一整片厚切生魚片直接放在顯微鏡載玻片上，而非依據正確顯微鏡使用方法，製作玻片標本觀測，讓網民諷刺：「把顯微鏡當電子秤用？」（編輯：翟思嘉）1070527