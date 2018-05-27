央視自曝鱒魚充鮭魚 陸網民嘩然官方忙止血

（中央社台北27日電）中國央視近日一則新聞卻引起軒然大波。報導稱，青藏高原的養殖魚業供應國內1/3的三文魚（鮭魚）市場，播出後民眾譁然，網民說，這種養殖的淡水虹鱒魚，有很高的寄生蟲疑慮。

央視日前播出節目「科技裡飄出的新『鮮』味」指，「中國市場上1/3的三文魚都被青藏高原『承包』了」。而據青海省漁業環境監測站提供的數據，2017年，青海省20多家相關企業，共產虹鱒魚1萬3800噸，主要銷往大陸各地，部分出口海外。

一般認知的三文魚是海水魚鮭魚（salmon），不是淡水的養殖魚類，許多大陸民眾認為受到欺騙。此外，由於三文魚是受到喜愛的生魚片材料，民眾也擔心以淡水魚混充海水魚可能引起的寄生蟲問題。