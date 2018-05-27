高鐵特區開發 首辦產權直接移轉民間招商

（中央社記者汪淑芬台北27日電）高鐵5大車站的產業專用區開發，中南部的表現一直不理想，交通部高速鐵路工程局決定首次在高鐵嘉義車站及台南車站的產業專用區，辦理產權可直接移轉民間的招商。

高鐵局第五組組長陳慧君今天受訪表示，為加速中南部高鐵車站產業專區用開發，多年前行政院就同意產業專用區的土地產權可過戶給民間，但先前的做法要分階段，須先設定地上權，等開發完後再訂價出售，因業者認為風險太高，從未成功過。

陳慧君說，今年改變策略，以附特約買賣方式招商，在業者得標時就訂定價格，業者依約開發完後，產業專用區土地產權就直接移轉給民間，但只限在高鐵嘉義及台南車站的專用區實施。