高鐵特區開發 首辦產權直接移轉民間招商

（中央社記者汪淑芬台北27日電）高鐵5大車站的產業專用區開發，中南部的表現一直不理想，交通部高速鐵路工程局決定首次在高鐵嘉義車站及台南車站的產業專用區，辦理產權可直接移轉民間的招商。
高鐵局第五組組長陳慧君今天受訪表示，為加速中南部高鐵車站產業專區用開發，多年前行政院就同意產業專用區的土地產權可過戶給民間，但先前的做法要分階段，須先設定地上權，等開發完後再訂價出售，因業者認為風險太高，從未成功過。
陳慧君說，今年改變策略，以附特約買賣方式招商，在業者得標時就訂定價格，業者依約開發完後，產業專用區土地產權就直接移轉給民間，但只限在高鐵嘉義及台南車站的專用區實施。
根據高鐵局規劃，產權可移轉民間的高鐵車站產業專用區首次招商，嘉義可望在6月底，台南預計7、8月。
陳慧君說，配合大台南會展中心計畫，今年高鐵台南站產業專用區的招商，預計有4公頃土地，其中至少有1公頃限定要建150個房間的飯店。
政府當年興建高鐵，盼透過位在非市中心的桃園、新竹、台中、嘉義及台南車站的產業專用區開發，帶動產業群聚效果，原則上土地只租不賣，但可讓售給政府關，民間只能以設定地上權方式參與開發。
高鐵局統計，5個高鐵車站產業專用區中，以新竹及桃園最理想，新竹站約38公頃全部讓售給科技部開發生醫園區，桃園站近22公頃以設定地上權方式由國泰人壽開發。
高鐵產業專用區面積最大的台南站約47公頃，目前除專案讓售給中研院7.3公頃、經濟部能源局7.4公頃、科技部5.3公頃外，還有約27公頃待開發。
高鐵台中站產業專用區為15.6公頃，目前仍有11.9公頃待開發；嘉義站9.8公頃，完全未開發。
5月剛動工的大台南會展中心，就是位在高鐵台南站產業專用區，占地約5.2公頃，是高鐵局先將土地交由台南市政府使用，產權仍屬高鐵局。（編輯：方沛清）1070527