曾受世展會資助 簡珮瑜關懷弱勢傳承愛

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）受台灣世界展望會「資助兒童計畫」關懷陪伴長大、自立的簡珮瑜，目前在新竹縣新豐鄉的便利商店當店長，她以現有資源幫助弱勢孩童與社區長者，用實際行動傳承曾接受過的愛。

簡珮瑜受訪表示，因父母離異，她從小跟著爺爺、奶奶生活，環境小康，9歲開始成為世展會關心照顧的孩童，讓她的生命多了來自資助人的關懷，那份從未間斷的愛支持她渡過12歲時的喪父之痛，幫助她穩定上學、成長自立。

簡珮瑜回憶起曾受資助期間，與資助人董叔叔互動的點點滴滴，她眼眶泛淚的說「差一點連畢業旅行的夢想都無法實現，是董叔叔給我往未來邁進的力量，於是我決定要當面道謝」。