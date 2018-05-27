樓梯驚見活春宮！妹子低頭「猛吸」男方　他偷拍被罵翻

本月 26 日，台北市一名男網友在西門町某知名連鎖電影館中，驚見一對年輕男女在樓梯間激烈喇舌、愛撫，女方還低頭「猛吸」男方，男網友趕緊拿起手機偷拍錄影，事後上傳至臉書，要網友來「公審」這對男女。但許多網友看完之後，反而紛紛砲轟原 PO：「偷拍的人才有問題吧！」、「難道不需要一點最基本的道德底線嗎？」

根據原 PO 男網友在臉書社團「爆料公社」中所曝光的偷拍影片可見，樓梯間男方敞開襯衫，任由女方「狂吸猛吻」，2 人都很陶醉其中，渾然不知有人從上方偷拍。原 PO 痛批道：「現在的人都這麼忍不住嗎？居然在樓梯轉角處脫衣喝奶，傻眼貓咪！」