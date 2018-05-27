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樓梯驚見活春宮！妹子低頭「猛吸」男方　他偷拍被罵翻

編輯中心／綜合報導2018/05/27 11:05
▲台北一名男網友在西門町某知名連鎖電影館中，驚見一對年輕男女在樓梯間激烈喇舌、愛撫，女方還低頭「猛吸」男方。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.5.27）
▲台北一名男網友在西門町某知名連鎖電影館中，驚見一對年輕男女在樓梯間激烈喇舌、愛撫，女方還低頭「猛吸」男方。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.5.27）

本月 26 日，台北市一名男網友在西門町某知名連鎖電影館中，驚見一對年輕男女在樓梯間激烈喇舌、愛撫，女方還低頭「猛吸」男方，男網友趕緊拿起手機偷拍錄影，事後上傳至臉書，要網友來「公審」這對男女。但許多網友看完之後，反而紛紛砲轟原 PO：「偷拍的人才有問題吧！」、「難道不需要一點最基本的道德底線嗎？」

根據原 PO 男網友在臉書社團「爆料公社」中所曝光的偷拍影片可見，樓梯間男方敞開襯衫，任由女方「狂吸猛吻」，2 人都很陶醉其中，渾然不知有人從上方偷拍。原 PO 痛批道：「現在的人都這麼忍不住嗎？居然在樓梯轉角處脫衣喝奶，傻眼貓咪！」


原 PO 偷拍下影片，還痛批道：「現在的人都這麼忍不住嗎？居然在樓梯轉角處脫衣喝奶，傻眼貓咪！」（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.5.27）

影片曝光後立刻引起網友熱議，許多人紛紛痛批原 PO：「您才比較忍不住急著觀看吧！」、「你比較可憐，瞬間變成偷拍者」、「把自己的犯罪的證據 PO 上來了」、「偷拍的人才有問題吧！」、「說真的，干你屁事？」、「給你爽到又沒收門票，還嫌」。

不過也有網友認為原 PO 的行為不構成偷拍，「樓梯不算公共場合嗎？公共場合不算偷拍吧？」、「敢做就不要怕人偷拍啊！」、「不拍的話，怎麼讓你們這種愛看又裝高尚的人觀賞呢？」

關鍵字偷拍活春宮樓梯間爆料公社
走失狗狗掃晶片發現家竟然在...

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