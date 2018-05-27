詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

（中央社記者朱則瑋台北27日電）科技部把福五拍攝的台灣全島圖，搭配已故詩人羅葉作品，引起民眾關注，科技部今天舉辦座談會，找來羅葉家屬及著名作家談論羅葉的詩作和故事。

歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，去年8月25日在美國加州范登堡空軍基地順利升空。

科技部長陳良基2月23日率領國家太空中心團隊晉見總統蔡英文，並贈送蔡總統一幅由福衛五號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像；太空中心團隊並在旁題上已故詩人羅葉寫給家鄉的情詩「我願是你的風景」，並印成海報免費贈送，引起民眾搶拿熱潮。