詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

（中央社記者朱則瑋台北27日電）科技部把福五拍攝的台灣全島圖，搭配已故詩人羅葉作品，引起民眾關注，科技部今天舉辦座談會，找來羅葉家屬及著名作家談論羅葉的詩作和故事。
歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，去年8月25日在美國加州范登堡空軍基地順利升空。
科技部長陳良基2月23日率領國家太空中心團隊晉見總統蔡英文，並贈送蔡總統一幅由福衛五號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像；太空中心團隊並在旁題上已故詩人羅葉寫給家鄉的情詩「我願是你的風景」，並印成海報免費贈送，引起民眾搶拿熱潮。
科技部為了讓更多人認識羅葉，今天舉辦「細讀台灣風景，羅葉的詩與時代座談會」，邀請著名作家及羅葉家屬一起參與。
陳良基致詞時說，當時福五完成全島影像圖要送總統蔡英文時，總感覺整體看起來不夠有感情，在同仁建議下，找到羅葉的詩作來搭配，他當下看到就覺得十分貼切，也感受到人文可以感動人心的力量，決定立即採用
陳良基表示，後來搭配詩作的全島圖曝光後，不少民眾搶著要收藏，蔡總統也把這張圖高掛在總統府內；科技部除了印製成海報免費贈送外，他認為還可以做得更多，因此，決定舉辦這次座談會，讓更多人認識羅葉，也盼年輕學子可以跟隨羅葉，成為偉大的詩人。（編輯：張均懋）1070527