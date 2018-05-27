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石獅子到處都有　廟前的「石鵝」你看過嗎？

保庇2018/05/27 10:39
石獅子到處都有　廟前的「石鵝」你看過嗎？（圖／保庇）
石獅子到處都有　廟前的「石鵝」你看過嗎？（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）眾多廟宇前的石獅子就像是門神般的存在，除了可以驅邪避凶外，更有納福祥瑞的吉祥寓意。但在彰化溪湖的巫厝社區，有一座福德寺土地公廟前，佇立的不是石獅子，而是一對「石鵝」？！

彰化溪湖福德寺，又稱「石鵝土地公廟」。（圖／維基百科）
彰化溪湖福德寺，又稱「石鵝土地公廟」。（圖／維基百科）

一開始眾人都非常好奇這對石鵝的身世，村民曾經請知名的歷史學家林衡道研究這對石鵝，林衡道認為這對石鵝應該是在明末清初時雕刻而成，粗估約有三百多年歷史。日治時期時，日本政府準備為溪湖糖廠擴建鐵路時挖到這對石鵝，當下不知道該擺放在哪裡，後來村民共同商議後決定搬到三百公尺外的這座土地公廟安置。

石鵝的由來眾說紛紜，有人說是嘉慶君遊台灣時，經過溪湖看見此地遍布沼澤湖泊，且隨行的「國師」認為此為風水學中的「蛇穴」，若是在太平盛世就會出美女、亂世則出暴民；因此嘉慶君遂聽從國師諫言，運來兩大石鵝陣壓這裡的蛇穴風水。

也有人說，清朝時溪湖這裡發生了閩粵械鬥，某年元宵節，粵人準備在深夜偷襲閩人，後來是有一鵝群出現示警閩人，幫助閩人躲過此一劫難，後閩人為感念鵝群的靈性相助，遂雕刻了一對石鵝鎮壓辟邪。

又有人說，早期溪湖一帶因為地理環境關係，有許多毒蛇出沒，居民相信蛇怕鵝糞的民間偏方，便家家戶戶都養鵝，最後居民更直接雕刻一對石鵝希望能有所幫助，結果毒蛇數量還真的漸趨減少。

福德寺石鵝。（圖／客庄典藏）
福德寺石鵝。（圖／客庄典藏）

這麼可愛的驅邪避凶石鵝，你們看過了嗎？還沒看過的人有機會到彰化玩時，記得繞過去看一看喔！

 

資料參考（多看多保庇！）：

維基百科－福德寺石鵝
客庄典藏－巫屋石鵝

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關鍵字彰化溪湖石鵝福德寺
朱府王爺留守代天府　專門出籤詩放牛孩子塑神像　美福協天廟

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