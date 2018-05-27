動物咬傷恐染狂犬病 畜衛所可快速檢測

（中央社記者吳欣紜台北27日電）動物咬傷或抓傷人類案例層出不窮，農委會畜衛所的分子生物學技術，能於24小時內快速檢測動物是否感染狂犬病並完成通報，不僅能減少民眾恐慌也可作為流行病學參考資訊。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所（簡稱畜衛所）表示，動物遭狂犬病病毒感染後中樞神經系統會受到影響，導致動物出現異常行為。以國內狂犬病的主要感染動物鼬獾為例，鼬獾遭感染後常出現的行為包括在白天出沒、侵入住宅、攻擊人畜等，所以若民眾被鼬獾咬傷，便有感染狂犬病病毒的風險。

畜衛所指出，去年一共接獲超過30件因動物咬傷或抓傷人類的送檢案例，為了保障民眾健康，家畜所利用分子生物學技術快速檢測狂犬病病毒抗原與核酸，確認咬傷或抓傷人類的動物是否感染狂犬病。