半世紀的袍澤之情 女中尉無主墓重見天日

張順民國56年自政工幹校（現為國防大學政治作戰學院）政治系畢業後任官不到3年，因腦出血離世、年僅26歲；她的父母親在她離世後不久也相繼過世，因為沒有兄弟姊妹打理墓園，墓塚上的碑文隨時間褪去，磚瓦更被藤蔓占據變的破敗不堪，最終成了「無主墳墓」。

相較碧潭風景區的車水馬龍，山頭另一側的空軍公墓顯得清幽，一群年近80歲的退伍軍人圍繞在墓塚前焚香祭拜，他們望著墓碑上的照片，對張順的記憶彷彿就停留在半世紀前那段在政工幹校讀書的青春時光，她留著及肩的半長髮，優雅、文靜，卻又善解人意的印象當中。

（中央社記者游凱翔台北27日電）「對不起，讓妳一人在山上待這麼久。」48年前，年僅26歲的張順中尉逝世後，墓塚成無主墓，在一群年近80歲袍澤奔走後終重見天日，對張順的思念，他們焚香祭拜，思念在不言中。

當時張順政工幹校第13期政治系的同學，轉眼間現在已成了白髮蒼蒼的退伍軍人，每個人不僅當了阿公阿嬤含飴弄孫，甚至有些人也遠赴各國生活，張順早已逐漸消逝在大家的記憶中，直到今年3月10日在台北的同學會結束後，三五好友臨時提議，決定上山祭拜張順。

「對不起，讓妳一人在山上待這麼久。」張順當年的好姐妹、陸軍退役上校羅國瓊接受中央社訪問時說，那天回到空軍公墓時，墓園景緻與下葬當天完全不同，透過空軍的協助，才發現張順的墓塚早已成了無主墓，讓她覺得很對不起、愧對張順，因此決定開始整建墓園。

空軍退役中將賴進春說，他們透過各種方式取得92名同學的聯絡方式，逐一透過電子郵件告知整建的緣由並發起捐款，但其實心裡面是很忐忑的，因為「根本不知道要花多少錢、募多少錢才夠」，但也因為各方袍澤的全力協助，整建作業才得以這麼順利。

陸軍退役中將田樹勳也說，當時因為通訊方式不像現在這麼發達，張順離開人世後，許多人都是隔了好久才得知這個消息，今天老同學們站出來重新整建墓園，靠的就是「袍澤之情」，如今功德圓滿，讓大家心裡輕鬆多了，總算是放下一顆大石頭。

昨天上午，張順的老同學們頂著豔陽，齊聚空軍公墓張順的墳前獻花獻果、焚香祭拜，隨後三五好友便驅車前往餐廳聚餐，用餐過程中，不僅話當年提到學生時光、任官的趣事，他們也相當感謝張順，因為若不是她，半世紀後的今天也不會齊聚一桌，笑談半世紀前的點點滴滴。（編輯：張均懋）1070527