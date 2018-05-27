桃園婦人分屍案 兇嫌坦承為財產分配殺人

（中央社記者魯鋼駿、吳睿騏桃園27日電）桃園市26日傳出一起駭人分屍案，陳姓老翁與妻子簡姓婦人4天前協議離婚，沒想到簡婦25日為陳男送早餐後慘遭殺害分屍，陳男坦承為財產分配問題痛下殺手。

桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長簡國峻受訪表示，陳男昨天深夜向警方供稱，夫妻兩人曾二度結離婚，先前離婚協議時，曾提及財產分配，去年8月再次結婚後不久又要離婚，期間兩人分居見面機會少，也常因財產吵架，心生不滿的他才會為財產分配萌生殺機。

警方今天公布的監視器影片畫面顯示，簡婦身穿紅色上衣及白色九分褲，手上提著一個裝有早餐的塑膠袋，在25日上午約11時許，提著早餐要給已經協議離婚的陳姓丈夫，沒想到回到家中竟慘遭陳姓丈夫殺害分屍。