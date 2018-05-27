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火車開了硬跳上車　老婦卡車廂月台「13公分」縫隙命危

社會中心／屏東報導2018/05/27 11:31
▲一名老婦人被卡在列車與月台縫隙，現場約 30 多名熱心旅客見狀，趕忙幫救護人員一同抬車救人。（圖／台鐵提供 , 2018.5.27）
▲一名老婦人被卡在列車與月台縫隙，現場約 30 多名熱心旅客見狀，趕忙幫救護人員一同抬車救人。（圖／台鐵提供 , 2018.5.27）

今（27）日上午 7 時左右，屏東火車站一名老婦人，疑似在搭上剛開動的莒光號列車後，突然想起自己有東西忘在月台上，竟然直接跳下車拿東西，接著又強行要衝上車，最後一腳踩空，慘被卡在月台和列車的縫隙中。列車緊急停車後，現場民眾與救護人員合力推動車廂搶救，40 分鐘之後老婦被救出，但已失去生命跡象，目前緊急送醫急救中。


老婦人在列車緩緩開動之後，想起有東西忘在月台，竟然直接跳下車。（圖／台鐵提供 , 2018.5.27）

綜合媒體報導，一列從新左營站開往台東站的 701 次莒光號，在今天上午 7 時準點於屏東火車站發車。列車開動之後，一名老婦人突然想起自己的東西遺忘在月台上，竟然就直接跳下緩緩行進的列車，拿完東西之後，又強行要衝上車，結果當場踩空摔落，整個人就被卡在月台與列車中間，僅約 13 公分的縫隙之間，命懸一線。


老婦人在月台拿完東西，趕忙又要衝上車，但此時列車車速已慢慢變快。（圖／台鐵提供 , 2018.5.27）


老婦人一腳踩空，被卡在月台和列車縫隙間。（圖／台鐵提供 , 2018.5.27）

報導指出，列車緊急停下後，現場約 30 多名熱心旅客見狀，趕忙幫救護人員一同抬車，約 40 分鐘眾人終於合力救出老婦人，不過她已無生命跡象，目前仍在醫院急救當中。

台鐵指出，該班車次於 7 時 39分再度出發，僅該車 150 名旅客受到影響。台鐵同時呼籲旅客，切勿在列車啟動之後強行上下車，以維護自身的安全。

關鍵字屏東火車站跳車月台縫隙台鐵
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