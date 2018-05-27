盧廣仲台中電音開唱　J.Sheon妙喻合體就像中發票

演唱會上盧廣仲以改編電音版〈喔啦啦呼呼〉登場，帥氣彈奏黑色電吉他引起全場震耳欲聾的尖叫聲。而後神祕嘉賓J.Sheon現身，兩人一起合唱改編版的〈淵明〉、〈別問很可怕〉，雖是首次合作卻展現絕佳默契，兩人在台上即興饒舌，氣氛超熱。

盧廣仲春季巡迴演唱會，繼新加坡、香港、台北站後，26日晚間在台中的方舟音樂藝文展演中心登場，各地樂迷不畏炎熱的天氣，許多人前一晚就搭帳棚在場館外排隊守候。台中站以電音嘻哈為主題，盧廣仲將多首經典歌〈早安晨之美〉、〈一定要相信自己〉改編成電子版，本場更邀請剛公布入圍金曲獎「最佳新人」的J.Sheon擔任嘉賓。



▲盧廣仲（左）與J.sheon相約金曲獎頒獎典禮再相見。（圖／添翼工作室提供 , 2018.05.27）

盧廣仲表示：「覺得J.Sheon節奏感非常好，側臉、鼻梁也很帥。」J.Sheon表示：「以前還沒做音樂時就很欣賞盧的音樂，這次選了〈淵明〉來做合唱曲，因為那是我第一次聽到他的歌，那時就覺得『好屌噢！老靈魂！』現在一起演唱這首歌的奇妙感覺，就像口袋沒錢時中了發票，當我想要時，他就來了！」盧廣仲、J.Sheon都有入圍本屆金曲獎，兩人也在台上互相祝福得獎，相約典禮見。

盧廣仲一連帶來20首經典歌曲，在唱到入圍金曲四大獎的〈魚仔〉時，全場大合唱。盧廣仲在台上也感性的說：「5月27日是我出道第一張專輯發行10週年，我用當年同一把吉他、同個和弦，改變的是吉他可能更滄桑了，外皮有點破掉，還是希望你們能夠找到你們喜歡的事情，每天都可以更靠近自己想要的生活。」



▲盧廣仲演唱〈魚仔〉時，全場大合唱。（圖／添翼工作室提供 , 2018.05.27）