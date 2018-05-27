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NBA／K湯9顆三分球狂射35分　勇士上演大逆轉

記者黃建霖／綜合報導2018/05/27 11:35
▲Klay Thompson(左)投進三分球後振奮高呼。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson(左)投進三分球後振奮高呼。（圖／美聯社／達志影像）

面對退無可退的一仗，勇士今(27)日在主場終於打出了該有的強勢攻防表現，靠著超級射手「K湯」Klay Thompson單場9顆三分球、砍進35分的火燙手感，以及Stephen Curry遠投近切拿下29分，「浪花兄弟」合力砍下64分，最終也帶領球隊115:86大勝對手，將系列賽扳成3:3。

雖然少了主控Chris Paul，但上半場替補上陣的Eric Gordon投出不可思議的手感，也帶動了火箭其他人在外線的發揮，他們單節投進8顆三分球，取得39:22的領先，大有在客場準備關門的氣勢。

第2節勇士急起直追，Kevin Durant帶隊打出了一波9:2的高潮，也慢慢將比數給追進，不過在這個時候，「大鬍子」James Harden跳了出來，個人連連取分，幫助火箭在上半場結束時，還是以61:51領先。

但到了第3節戰局風雲變色，勇士靠著Thompson開節的兩顆三分球、打出8:0的攻勢，也瞬間將分數給拉近到2分；勇士單節投進7顆三分球，同時只讓火箭得到16分，給予對手迎頭痛擊，該節結束時反倒取得84:77的優勢。

決勝節Curry一次上籃、再加上一次外線的命中，幫助球隊拉開分數到15分，也徹底打垮了火箭士氣，最終勇士順利以29分之差收下勝利。

Durant這一場狀況仍舊不佳，全場17投只有6中，但是他也改變了攻擊方式、打得更加具有侵略性，獲得14次罰球的機會，整場也得到了23分。

而成為此役大英雄的Thompson過去在2016年西區決賽第6戰，也曾有這樣可怕的表現，當時勇士以2:3落後，結果Thompson在客場投進了11顆三分球、狂砍41分，寫下NBA季後賽紀錄，同時帶領球隊扳平戰局，最終贏得了系列賽。

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大谷還未開張　天使仍以9:4領先藍鳥明星游擊能跑了　盼能盡快出賽

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