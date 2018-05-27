藍營北北基聯盟有譜 丁守中：正合擬政見

丁守中今天出席國民黨南港區黨部在南興公園所舉辦的高麗菜義賣活動，他接受媒體聯訪時表示，團隊幕僚有回覆謝立功陣營說因時間因素考量，所以是參加上午場在台北市中央黨部的鳴槍響應活動，且各地行程都是連貫的，可能是活動聯繫過程出差錯所致。

國民黨基隆市長參選人謝立功陣營昨天表示，北北基宜藍軍縣市長參選人26日下午原擬要在深澳電廠合體，表達堅決反對興建深澳燃煤電廠訴求，卻臨時取消原定會師活動。

（中央社記者黃麗芸台北27日電）藍營反深澳電廠活動，北北基宜參選人未合體。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，有參加台北市黨部的鳴槍活動，並指出黨內北北基聯盟很快組成，正在擬共同政見。

談到是否將和黨內新北市長參選人侯友宜及謝立功合組北北基聯盟打選戰，丁守中直說，因為自己上週還在忙陪黨內台北市議員初選拜票，但預計很快將組成連線，自己和侯友宜也一直都有保持聯絡。

丁守中表示，目前許多共同政見正在擬定，因北北基宜為共同生活圈，也都同受深澳電廠空污影響，是嚴重傷害市民健康。

關於是否會請台北市黨部協助邀同黨立委蔣萬安當競選總幹事一事，丁守中認為，黨部負責輔選，參選人自己負責選舉，所以還是要靠自己的選戰團隊，這方面會和黨部充分協調溝通。

面對民主進步黨要自推人選，以及藍綠現在是否有默契共打現任台北市長柯文哲。丁守中表示，執政黨要有黨格，就要自推人選，且基層有強烈需求，認為民進黨的參選人民調應該很快就會達到基本盤數字。

他同時說，自己和民進黨沒有默契，只有和台北市民有默契，就是要讓台北市更加繁榮、宜居，直批柯文哲掌握所有行政資源，且將整個台北市政府變成自己的競選總部，柯文哲雖聲稱不花錢、不輔選，但北市府各局處都在幫柯文哲拍短片宣傳，自己會和團隊一起努力、步步為營。（編輯：李亨山）1070527