文在寅金正恩周六無預警二度會面 搶救川金會

南韓總統文在寅昨 (26) 日無預警與北韓領導人金正恩在板門店進行二度高峰會談，文在寅今 (27) 在青瓦台對外記者會表示，南北韓雙方領導人達成共識，一定要成功舉辦原訂於 6 月 12 日的川金會，並繼續保持密切合作。

韓聯社報導，文在寅更指出，雙方更重申將實現朝鮮半島無核化、建立永久和平機制的程式絕不應中斷。

文在寅表示，這次會面是金正恩在週五 (25 日) 下午主動約見，指金正恩在會談透露，希望辦好川金會，終結對峙歷史。本次文金會是在板門店朝方一側統一閣舉行會談，