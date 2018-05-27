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文在寅金正恩周六無預警二度會面 搶救川金會

鉅亨網2018/05/27 11:40
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南韓總統文在寅昨 (26) 日無預警與北韓領導人金正恩在板門店進行二度高峰會談，文在寅今 (27) 在青瓦台對外記者會表示，南北韓雙方領導人達成共識，一定要成功舉辦原訂於 6 月 12 日的川金會，並繼續保持密切合作。

韓聯社報導，文在寅更指出，雙方更重申將實現朝鮮半島無核化、建立永久和平機制的程式絕不應中斷。

文在寅表示，這次會面是金正恩在週五 (25 日) 下午主動約見，指金正恩在會談透露，希望辦好川金會，終結對峙歷史。本次文金會是在板門店朝方一側統一閣舉行會談，

文在寅表示，金正恩在昨日會談中依舊釋出無核化的決心，只是金正恩想弄清楚的是，能否相信美國會在無核化實現後結束敵對狀態保障體制安全。

本週四美國總統川普無預警宣佈取消 6 月 12 日的川金會後，北韓的回覆相對審慎，北韓外交部次長金桂冠表示，對於川普宣佈取消峰會感到出乎意料，並表示願意「在任何時間、以任何方式與美國商討解決半島問題仍舊持開放態度。」

這項聲明發出後，川普週五在推特上也釋出善意，認為北韓「溫和的、建設性的聲明」是個好消息，隨後更在推特中指出：「我們對於恢復峰會正進行非常建設性的談話，若峰會真的舉行，可能維持原訂六月十二日在新加坡登場，若有必要，將延至該日之後。」

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