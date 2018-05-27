黨職選舉是否挺余天 蔡總統笑答只有一人選

（中央社記者王鴻國新北27日電）總統蔡英文今天回到戶籍地的新北市永和國小參與民進黨黨職選舉投票，媒體詢問是否支持同額競選的新北市黨部主委余天時，她笑說，「不是只有一個人選嗎？」

民進黨縣市黨部主委及全國、市黨代表選舉今天舉行，蔡英文在市議員參選人張維倩及市議員許昭興等人陪同下，來到永和國小投票。

現場也發生小插曲，由於有媒體刊登余天妻子李亞萍日前爆出怨恨民進黨的「某些人」，今天媒體詢問蔡總統民進黨是否對不起余天一家時，余天趕緊上前要媒體不要亂問。

余天送走總統後就返回讓媒體問個夠，他強調，從他參政時，李亞萍就已反對，他選立委時，李亞萍就嘔氣離家3個月。但余天坦言李亞萍個性很敢講，她講的也沒錯。