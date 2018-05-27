許忠信發表參選宣言　讓台南經濟產業脫胎換骨

（中央社記者范正祥台北27日電）以無黨籍身分投入台南市長選舉的前台聯立委、成功大學教授許忠信今天發表參選宣言，主張透過建立在全球產業架構下的定位，讓台南的經濟產業發展脫胎換骨。

昨天在台南宣布參選的許忠信今天上午在台大校友會館召開記者會，發表「迎向世界．重返榮耀」2018台南市長參選宣言，包括凱達格蘭學校校長金恆煒、專欄作家王美琇、醫師陳永興、專欄作家楊憲宏等人到場力挺。

許忠信表示，市長的視野關係著城市的格局，市長的專業也將會是市政的軸心。他在英國劍橋大學財經法博士專攻的，以及在成功大學教授的都是與國際產經、貿易金融、智慧財產權相關的領域。他長年關注的議題也與國際產業架構相關。