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多圖／春浪熱力引爆南台灣　吳青峰甜言「沒抵抗力」寵粉

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/27 12:44
▲吳青峰壓軸登場，甜言蜜語討粉絲歡心。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.27）
▲吳青峰壓軸登場，甜言蜜語討粉絲歡心。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.27）

2018 墾丁春浪音樂節活動於26日下午正式開始，歌手葛仲珊、陳珊妮、吳建豪、熱狗、吳青峰等人接力上場嗨翻墾丁。

由搖滾大嬸為墾丁春浪唱響第一聲，而團員今日以黑白色系帥氣裝扮登台，隨後登場為今年金曲熱門的新興民謠鬼才鄭興，首次參與大型音樂節演出的他，演出結束前打趣地說：「希望大家接下來小巨蛋見！」

接棒的是Miss Ko葛仲珊，她一身清爽休閒裝扮，精心準備多首 High 歌邀請春浪樂迷一起跳進墾丁春浪派對，緊接著「金曲創作才女」陳珊妮，以一襲白長碎花衫清爽登台，並在演出過程中帶來兩首新編曲的曲目〈漫天紛飛的銀杏森林〉、〈亂碼〉讓墾丁春浪歌迷一飽耳福。


▲葛仲珊演唱多首High歌，炒熱氣氛。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.26）


▲陳珊妮帶來兩首新編曲的曲目〈漫天紛飛的銀杏森林〉、〈亂碼〉讓墾丁春浪歌迷一飽耳福。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.26）

進入夜晚的春浪音樂節人潮湧現，現場由嘻哈天團頑童 MJ116 火力全開，一句「大家準備好看我們的表演了嗎？」號召現場樂迷一起在春浪幹大事，多首熱門歌曲讓全場樂迷高舉雙手跟著節奏揮舞擺動。歌手吳建豪則是俏皮登場，改以清爽平頭造型亮相，他透露原因：「事實是， 不想早起弄妝髮…」引來台下樂迷一陣大笑。


▲吳建豪頂著光頭亮相。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.26）

延續這股 High 翻現場的最高氣氛，嘻哈教父 MC HotDog 熱狗一登台便炸燃全場，現場直言： 「今年春浪卡司很強，不是開玩笑，但我也不是開玩笑！」語畢現場陷入一陣瘋狂歡呼，而頑童 MJ116 成員大淵現場一同登台演出，也因此為大家準備了兄弟本色經典曲目〈Fly Out〉， 現場樂迷直呼「賺到了」。


▲嘻哈教父 MC HotDog 熱狗一登台便炸燃全場。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.27）

活動接近尾聲，壓軸登場為單飛復出首唱即獻給春浪音樂節的重量級樂壇新人吳青峰，他身穿一襲淺色花紋流蘇袖，登台演唱唱足 60 分鐘，同時也為歌迷演唱近日發表的單曲〈Everybody Woohoo〉。向來喜歡與台下樂迷互動的吳青峰，在演出之餘提及「不知道為什麼，覺得有些不舒服，你們知道為什麼嗎？」 台下歌迷「穿太少」、「唱太少」等眾多回覆卻非標準答案，吳青峰隔了一陣才要求大家「應該要問我為什麼啊！」全場歌迷齊問了後：「那是因為我對你們沒什麼抵抗力啊！」讓台下歌迷樂翻。

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故意缺席阿嬌婚禮？楊丞琳生氣回應吳建豪旋風訪台　演唱經典歌曲

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