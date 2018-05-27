多圖／春浪熱力引爆南台灣　吳青峰甜言「沒抵抗力」寵粉

接棒的是Miss Ko葛仲珊，她一身清爽休閒裝扮，精心準備多首 High 歌邀請春浪樂迷一起跳進墾丁春浪派對，緊接著「金曲創作才女」陳珊妮，以一襲白長碎花衫清爽登台，並在演出過程中帶來兩首新編曲的曲目〈漫天紛飛的銀杏森林〉、〈亂碼〉讓墾丁春浪歌迷一飽耳福。

由搖滾大嬸為墾丁春浪唱響第一聲，而團員今日以黑白色系帥氣裝扮登台，隨後登場為今年金曲熱門的新興民謠鬼才鄭興，首次參與大型音樂節演出的他，演出結束前打趣地說：「希望大家接下來小巨蛋見！」



▲葛仲珊演唱多首High歌，炒熱氣氛。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.26）



▲陳珊妮帶來兩首新編曲的曲目〈漫天紛飛的銀杏森林〉、〈亂碼〉讓墾丁春浪歌迷一飽耳福。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.26）

進入夜晚的春浪音樂節人潮湧現，現場由嘻哈天團頑童 MJ116 火力全開，一句「大家準備好看我們的表演了嗎？」號召現場樂迷一起在春浪幹大事，多首熱門歌曲讓全場樂迷高舉雙手跟著節奏揮舞擺動。歌手吳建豪則是俏皮登場，改以清爽平頭造型亮相，他透露原因：「事實是， 不想早起弄妝髮…」引來台下樂迷一陣大笑。



▲吳建豪頂著光頭亮相。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.26）

延續這股 High 翻現場的最高氣氛，嘻哈教父 MC HotDog 熱狗一登台便炸燃全場，現場直言： 「今年春浪卡司很強，不是開玩笑，但我也不是開玩笑！」語畢現場陷入一陣瘋狂歡呼，而頑童 MJ116 成員大淵現場一同登台演出，也因此為大家準備了兄弟本色經典曲目〈Fly Out〉， 現場樂迷直呼「賺到了」。



▲嘻哈教父 MC HotDog 熱狗一登台便炸燃全場。（圖／春浪音樂節提供 , 2018.05.27）

活動接近尾聲，壓軸登場為單飛復出、首唱即獻給春浪音樂節的重量級樂壇新人吳青峰，他身穿一襲淺色花紋流蘇袖，登台演唱唱足 60 分鐘，同時也為歌迷演唱近日發表的單曲〈Everybody Woohoo〉。向來喜歡與台下樂迷互動的吳青峰，在演出之餘提及「不知道為什麼，覺得有些不舒服，你們知道為什麼嗎？」 台下歌迷「穿太少」、「唱太少」等眾多回覆卻非標準答案，吳青峰隔了一陣才要求大家「應該要問我為什麼啊！」全場歌迷齊問了後：「那是因為我對你們沒什麼抵抗力啊！」讓台下歌迷樂翻。