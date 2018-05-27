總統府音樂會在彰化 圓林園可野餐聆聽

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）總統府音樂會今天將在員林演藝廳登場，彰化縣政府晚間7時規劃在圓林園草地廣場同步轉播，歡迎縣民自備野餐墊與美食，享受在星空下聆聽樂音。

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」晚間將在彰化縣員林演藝廳舉行，不過受邀賓客為友邦使節及駐台代表、在地經濟弱勢兒少家庭、總統教育獎得主、新住民家庭、國立彰化特殊教育學校及國立和美實驗學校學生、心光樂團、致力地方公益人士等，一般民眾無法入場。

對此，總統府Youtube頻道將同步播出音樂會實況，而彰化縣政府文化局也會在員林市圓林園草地廣場同步轉播，文化局長陳文彬說，轉播前、今天下午6時30分先邀員東國小打擊樂團、彰化國樂團演出，融合現代音樂與傳統戲曲，呈現彰化在地味道。