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中央社

陳子敬提小雞選母雞 藍：政黨提名較少用

中央社2018/05/27 11:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北27日電）國民黨台南市黨部主委謝龍介今天說，目前各政黨提名很少採用前台南市警察局長陳子敬所提「小雞選母雞」模式，國民黨這次提名採全民調，改變空間小；未來整合模式需雙方同意。

民主進步黨確定提名立委黃偉哲參選台南市長後，中國國民黨也通過提名前立委高思博參選台南市長，但不排除與無黨籍的陳子敬二次民調，進行泛藍整合。伍彩集團董事長林義豐、前台聯立委許忠信也都宣布參選台南市長。

陳子敬對民調有疑慮，拋出由台南市議員參選人「小雞選母雞」的整合模式，謝龍介上午接受中央社記者訪問表示，這個做法類似國民黨過去的「幹部評鑑」，由少數人決定候選人，為人詬病，所以之後改採對比式與互比式各占一定比例的全民調方式；這次國民黨內提名採全民調，要改變的空間比較小。

謝龍介表示，如果要贏得選舉，必須贏得市民認同，有人認為民調不一定公平，但可能是不公平當中最公平的一種，目前各政黨多數採民調決定人選。

對於陳子敬宣稱參選到底，謝龍介說，之前與陳子敬接觸，陳子敬也認為泛藍要贏得台南市長選舉就必須整合，近期陳子敬表態參選到底的決心，是在拉抬氣勢；雙方在談妥整合之前，可以各自拉抬聲勢。

陳子敬認為8月下旬正式登記參選前，都可以整合，時間是否拖太晚，謝龍介表示，國民黨已經提名高思博，高思博有自己的選戰規畫與步調，雙方各自努力一段時間，不會影響後續整合，能整合總比最後有人參選到底好。

是否也與林義豐整合，謝龍介表示，不排除在野合作；今年3月曾與林義豐接觸，林義豐表達6、7月再看能否整合，後續會再找林義豐談。（編輯：趙蔚蘭）1070527

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