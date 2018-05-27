加國皇家銀行 標註台灣是中國一部分

（中央社記者胡玉立多倫多26日專電）加國最大的加拿大皇家銀行（RBC），繼加航之後，在官網將台灣標註為中國一省，台北駐外單位正為此交涉。同時，抗議加航將台灣標為中國一部分的網路連署人數，今天破萬。
加拿大航空（Air Canada) 14日將官網內的「台灣台北」改列為「中國台北」後，使用加拿大皇家銀行網路跨國轉帳服務（RBC Express）的僑民發現，在RBC官網的國家名稱欄位，台灣（Taiwan）被悄悄加上了「中國省份」（Province of China）。
加拿大皇家銀行（RBC）是加拿大最大銀行，總部設在蒙特婁、運營中心設於多倫多，在北美和全球有1400多家分行，客戶逾1200萬人。
眼尖的僑民認為，以RBC之歷史悠久、對兩岸事務分寸拿捏熟稔，將台灣後面加註「中國省份」，幾乎不可能是「無心之過」。
台北駐多倫多經文辦事處在得知此事後，已與RBC高層展開交涉。
溫哥華星報（The Star Vancouver）今天也大幅報導「RBC加入加航，將台灣標註為中國的一部分」。
星報指出，RBC並未回答如此標註是否有中國政府涉入，RBC給星報的答覆是：「該行的國家陳述一直依據國際標準化組織（ISO）。回應客戶需求是我們的承諾，我們將更新我們的系統以改變台灣的陳列方式。」
加航日前更動台灣在官網上的名稱後，僑民立即發起連署，要求加航「停止指涉台灣屬於中國」，在change.org進行的連署行動，至今已有12000人參與。
加航官網訂位系統這兩天，將原本拿掉的「台灣」字眼加回去，現在變成「中國，台灣，台北」（Taipei, Taiwan, CN）。
發起連署的溫哥華台灣僑民周邦諺（Pang C.）今天在網站宣布連署人數破萬，他也進一步呼籲所有人，不要讓此事止息，請大家為台灣發聲，扮演「台灣大使」，向各社區傳遞台灣遭受中國圍攻的訊息，支持台灣人民、購買台灣商品，讓台灣更有力量，同時也務必要寫信給所有航空公司，告訴他們台灣不屬於中國的現狀。（編輯：屈享平）1070527