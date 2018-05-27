加國皇家銀行 標註台灣是中國一部分

（中央社記者胡玉立多倫多26日專電）加國最大的加拿大皇家銀行（RBC），繼加航之後，在官網將台灣標註為中國一省，台北駐外單位正為此交涉。同時，抗議加航將台灣標為中國一部分的網路連署人數，今天破萬。

加拿大航空（Air Canada) 14日將官網內的「台灣台北」改列為「中國台北」後，使用加拿大皇家銀行網路跨國轉帳服務（RBC Express）的僑民發現，在RBC官網的國家名稱欄位，台灣（Taiwan）被悄悄加上了「中國省份」（Province of China）。

加拿大皇家銀行（RBC）是加拿大最大銀行，總部設在蒙特婁、運營中心設於多倫多，在北美和全球有1400多家分行，客戶逾1200萬人。