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中央社

美夫妻遭囚委國近兩年 獲釋返美家屬團圓

中央社2018/05/27 12:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）一對美國夫妻遭委內瑞拉囚禁近兩年後，今天獲釋返美與家屬團圓，委國左翼政府說，此舉是為促進與華府對話、化解美方「挑釁」。

美國參議員寇爾克（Bob Corker）推文：「我們回家了。」寇爾克昨天在委國首都卡拉卡斯會晤總統馬杜洛（Nicolas Maduro），促成兩人獲釋，他今天陪同遭囚的霍特（Joshua Holt）和妻子卡倫諾（ThamaraCaleno）返鄉。

法新社報導，為讓2人自由奔走兩年的猶他州聯邦參議員海契（Orrin Hatch）發布影片，片中顯示這對夫婦在華府機場與雙親團圓。

美國總統川普今晚在白宮接見霍特和家屬。

路透社報導，上週美委兩國驅逐外交官員相互報復，華府也拒絕承認馬杜洛在20日大選中連任，並對卡拉卡斯當局祭出新制裁。儘管兩國緊張升溫，霍特和妻子依舊獲釋。

委國通訊部長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在卡拉卡斯的記者會上說，霍特和妻子卡倫諾獲釋，是馬杜洛政府致力維持受華府「尊重的外交關係」一環。

羅德里格斯說：「這類舉措…使我方能夠鞏固始終如一的立場：對話、共識、尊重我方獨立性及主權。」

霍特是名來自猶他州的摩門傳教士。

羅德里格斯表示，霍特和妻子被控從事間諜及暴力行動，並散布有違委國憲法秩序的活動。（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070527

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