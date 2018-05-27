超市量販業剩食 一年逾6000噸

（中央社記者吳欣紜台北27日電）環保署去年3月起規定大型生鮮量販業者必須申報廢棄食品流向及數量，經環保署一年統計，廢棄食品申報量高達6630.4公噸，平均每月有超過500公噸剩食變廚餘。
為避免不肖業者轉賣廚餘或過期食品等事件發生，行政院環境保護署去年3月起擴大管理廢棄食品，要求總公司資本總額達新台幣2500萬以上、產生廢棄食品的超級市場及零售量販業應上網申報剩食清理流向。
根據環保署統計，超級市場及零售量販業上網申報的剩食數量，全國遭列管的超級市場及量販業共有1273家，除了剛開始申報的3、4月廚餘僅有1、200公噸，其餘月份申報量都超過400公噸，去年3月至今年4月總廚餘申報量高達6630.4公噸，平均每月有超過500公噸的剩食變廚餘。
環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩指出，根據目前超級市場及零售量販業上網申報的剩食流向，大部分都到養豬場或是堆肥場，未來會定期進行勾稽審核，確保剩食不會流向違法地帶。
不過，由於超級市場及零售量販業每月產生的剩食數量龐大、平均每月超過500公噸，賴瑩瑩也表示，除了會鼓勵業者從源頭減量外，也鼓勵業者將屆期食品進行拍賣減少廚餘產生。（編輯：張芷瑄）1070527