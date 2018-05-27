柯文哲籲民進黨思考 政治需否如此肅殺

柯文哲表示：「曾幾何時，我們不僅在社會上用意識形態檢查自己同胞，在整個政策運作上，也開始用黨籍壓迫自己的同志」，他說，台灣的藍綠互相壓迫，整個國家無法平順往前進。

他會前受訪時表示，陳景峻曾任三重市長、立法委員、行政院秘書長，擅長協調，所以到台北市政府擔任副市長一職，他說，陳景峻熱衷於市政工作，卻因民進黨要自提人選，被眾人逼迫決定去留。

（中央社記者梁珮綺台北27日電）民進黨選對會擬28日提台北市長建議人選，民進黨籍北市副市長陳景峻去留受關注，台北市長柯文哲說，台灣政治需要反省，「民進黨也要思考一下，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」

他表示：「民進黨也要思考一下，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」認為若陳景峻去職，一定會有下一個民進黨籍離開，「難道連有民進黨籍的秘書都不能在台北市工作？這就是有問題」。

對於年底選舉備戰，柯文哲曾表示，要將選舉費用降到最低；他今天重申，完整論述還在思考，不過，選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，他說，他曾問過國民黨2個尖銳題目，「馬英九選過2次台北市長、2次總統，他的選舉費用跟向監察院報的有一樣嗎？差額怎麼處理？」

柯文哲說，這個題目適用於所有藍綠的大咖政治人物，「大家心理有數」，他也強調，希望在每次選舉當中，帶進新的政治文化。

他說，「我的選舉帳戶很多人都在call-in節目東罵西罵」，而他內心想的是，公布帳戶不代表清廉，「問題是你們連公布都不敢公布，又算什麼？」（編輯：李亨山）1070527