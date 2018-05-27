吳建豪合體甄子丹飆戲　因「這件事」向劇組告假訪台

儘管墾丁氣溫高達33度，仍減不了歌迷熱情，嘻哈皇后葛仲珊昨天率先登場，換穿帥氣的運動裝，一連唱多首嗨歌，她演出到一半，率性地坐在台上陪粉絲聊天，談到父親仍不希望她當歌手，要她找份正當的工作，不過葛仲珊說：「我覺得在台上就是正當的工作，想做什麼就要找到快樂跟興趣，就是要相信自己。」獲得台下歌迷的喝采。

「春浪音樂節」睽違2年重返墾丁，吳建豪、葛仲珊昨晚接力登台，攜手嗨翻南台灣。正在拍攝電影《葉問4》的吳建豪旋風返台，首度帶樂團在台正式演出，他不僅自彈自唱展實力，更驚喜準備改編版本的〈流星雨〉，掀起音樂節高潮。



▲葛仲珊談到父親仍然不希望她當歌手。（圖／環球音樂提供 , 2018.05.27）

首度參加春浪音樂節的吳建豪透露，上次到墾丁已是20多年前的事，正在上海拍電影的他，專程向劇組告假3天，扣除練團時間，花了30個小時往返墾丁、台北仍甘之如飴，相當珍惜這次的演出機會。

吳建豪這次帶樂團演出，自彈自唱演出多首歌，包括張學友的經典作〈吻別〉及王菲的〈我願意〉，深情演出電暈台下粉絲，當唱到好友「火星人」布魯諾為他所寫的英文歌〈Better〉前，吳建豪說：「很懷念與他一起創作音樂，但是他現在已經非常非常的厲害，很開心曾有這個機會，他可以幫我寫歌。」



▲吳建豪在春浪上自彈自唱演出多首歌。（圖／環球音樂提供 , 2018.05.27）

接著吳驚喜演唱搖滾版的〈流星雨〉，滿場粉絲都跟著大合唱，吳建豪最後更熱情地拿礦泉水灑向台下歌迷及自潑，連灑3罐礦泉水，掀起音樂節最高潮。

影歌視全方位發展的吳建豪，正在上海拍攝新片《葉問4》，與甄子丹、好萊塢明星史考特艾金斯合體飆戲，他從5月初開始為新戲受訓，興奮說：「一直以來都很希望可以參與一部動作片，現在終於有機會可跟好兄弟甄子丹，還有非常出色的導演袁和平合作。 」



▲吳建豪演唱改編版的《流星雨》。（圖／環球音樂提供 , 2018.05.27）