醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

（中央社記者陳偉婷台北27日電）許多人聽到「氣切」就搖頭，覺得喉嚨挖洞、留疤，也擔心引人側目。北榮建置氣切決策輔助工具，氣切可改善患者生活品質、嘴巴可閉合、也可說話飲食，比插氣管內管好。

當病人沒有辦法自行呼吸或因肺炎感染或其他疾病惡化導致呼吸衰竭，會需要插管使用呼吸器。插氣管內管是經口腔或鼻腔、穿過喉嚨再進入氣管，管長約20至30公分，粗細如喝珍珠奶茶吸管一般粗，病人插管期間必須全程張口，就算是點頭、搖頭等細微動作，也會因為氣管內管摩擦喉嚨而感到痛苦。

插氣管內管也會因為管路留置時間長，增加感染風險；台北榮民總醫院胸腔重症加護室護理長廖淑貞受訪時表示，對長期要插管呼吸者，會建議患者或家屬可考慮氣切（氣管造口術），但很多民眾聽到氣切就直覺很可怕，擔心手術有風險，不能說話、不能吃東西，或因喉嚨挖一個洞，不能保有死留全屍而拒絕。