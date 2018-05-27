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雲林六房媽過爐 頒授國家重要民俗證書

中央社2018/05/27 12:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮雲林縣27日電）「雲林六房媽過爐」獲文化部登錄為國家重要民俗，今天由文化部長鄭麗君南下虎尾鎮六房媽臨時紅壇頒授登錄證書。

鄭麗君今天將文化部「無形文化資產登錄認定證書第21號」頒授給中華民國六房媽會，由中華民國六房媽會理事長吳錦宗代表接受。

鄭麗君說，「有神無廟」的六房媽信仰，在地方上已流傳360年，對文化來說非常有意義，六房媽從一個家族的神明，演變為在地信仰，表現出六房媽慈悲、疼惜百姓的心情。

鄭麗君表示，六房媽過爐與紅壇信仰是一個非常特別的文化儀式，透過在地5股34庄過爐遶境的過程中，展現在地團結的精神，也是台灣發展文化從在地出發的一個根本表現。

她說，頒授「無形文化資產登錄認定證書」是國家這幾年來非常重要的民俗指定。台灣目前有18項無形文化資產，但是以過爐的宗教信仰登錄，雲林六房媽是第一個。

鄭麗君指出，六房媽的信仰不只是雲林的信仰，而是全台灣的信仰；不只是在地的信仰，而是國家的信仰，代表國家中央與地方要共同打拚，讓更多人、更多後代了解在地文化與在地宗教信仰。

雲林縣長李進勇致詞表示，俗稱「六房媽」的六房天上聖母發跡於雲林縣，祭祀採爐主制度，由各庄頭、聚落組織成的「股」輪流奉祀，因此「六房媽」並沒有固定的廟宇。

雖然六房媽沒有固定的廟宇，但香火依然鼎盛，每年農曆4月中旬的過爐遶境慶典，成為雲林縣內最重要的宗教盛事之一，因此縣府於民國102年將「雲林六房媽過爐」登錄為雲林縣「民俗及有關文物」。

縣府與中華民國六房媽會也自102年開始推動申請「六房媽過爐」為國家重要民俗，並經由現場訪視、學術調查研究及推廣活動的舉辦，於去年9月獲文化部審核通過登錄為國家重要民俗。

「六房媽過爐」是雲林縣繼「北港朝天宮迎媽祖」、「口湖牽水（車藏）」後，第3個獲文化部登錄為國家重要民俗的活動。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070527

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