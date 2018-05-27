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政治

陳景峻恐請辭？柯文哲：政治一定要搞得這樣肅殺嗎？

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/27 12:37
▲台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會。（圖／北市府提供 , 2018.5.27）
▲台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會。（圖／北市府提供 , 2018.5.27）

民進黨本周將決定台北市長人選，傳出具民進黨籍的現任台北市副市長陳景峻將在本周請辭，對此，台北市長柯文哲今（ 27 ）日表示，陳景峻就是很想做好台北市政，在任內也做得很高興，結果今天就為了民進黨要開始提名，大家就開始逼他。如果台灣藍綠要這樣互相壓迫，這個國家沒有辦法很平順地往前進。

柯文哲說，當時陳景峻來市府時，以他兩任三重市長、三任立委，當過行政院副祕書長，很擅長協調，可以幫忙處理事情，包括今年台北燈節等，他也是上來救火，他就是很想做好台北市政，在任內也做得很高興，結果今天就為了民進黨要開始提名，大家就開始逼他。

柯文哲指出，曾幾何時，不僅在社會上用意識形態檢查自己的同胞，在整個政治運作上，也開始用黨籍在壓迫自己的同志。所以如果台灣藍綠要這樣互相壓迫，這個國家沒有辦法很平順地往前進。

媒體問到，要怎麼留住陳景峻？柯文哲表示，這也是整個社會氛圍，特別是民進黨方面也要去思考一下，就是說一定要把政治搞得這樣肅殺嗎？就是說因為如果是自己提名，一兩下要把你幹掉，如果陳景峻走了，一定還有下一個，最後連祕書都是，難道有民進黨黨籍的祕書都不能在台北市政府工作，這個就有問題嘛。

對於昨日民進黨台北市長參選人電視政見發表會中，前副總統呂秀蓮說他的國際經驗不足，但中國經驗比她還豐富一事，柯文哲表示，他是國立台灣大學的正教授，有國際會議經驗，他也是留美的，還好啦，沒有那麼弱。

關鍵字柯文哲台北市民進黨陳景峻呂秀蓮
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