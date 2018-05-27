逾6成家長憂學校英語教育不足 讓孩子補英文

調查發現，42%家長讓孩子在進小學前開始學英語，64.2%家長認為學校的英語教育不夠，69.2%家長會讓孩子去補習班或安親班，48.1%家長認為在補習班或安親班學英語幫助大，29.2%家長平均每年花超過新台幣4.8萬元讓孩子學英語，更有8.8%家長平均每年花9.6萬元讓孩子學英語。

（中央社記者許秩維台北27日電）根據忠欣公司委託世新大學所做的調查顯示，6成4國中小家長認為學校的英語教育不夠，6成9家長會讓孩子去補習班或安親班，近1成家長每年花近新台幣10萬元讓孩子學英語。

調查也顯示，家長期待孩子學英語的目的，以國際化（39.9%）、未來就業（37.9%）、升學（32.2%）為主；51.3%家長會用教材協助孩子增進英語能力，如果選擇客觀的英語檢定，36.9%家長會以國際認證為優先考量，讓孩子參加英檢的目的，則以評量學習進度比率最高。

忠欣公司營運長吳紹銘表示，從這份調查可看出家長對孩子英語學習的投入，且對於瞭解孩子學習的進度有所期待，而托福除了成人測驗外，還設計兒少系列測驗，能幫助找出孩子英語能力的強弱項，成績單提供詳細的英文能力敘述和學習建議，可作為孩子制訂英語學習方針的參考。

美國教育測驗服務社英語學習及評量中心博士崔益圭指出，用在職場和孩子身上的英檢應該要有不同設計，托福兒少測驗的成績除可對照歐洲語言學習評量的架構，還可對照與美國學制同步的「藍思閱讀分級」，讓家長或老師瞭解孩子的英語程度和國際學生的比較，並根據閱讀指數，挑選適合孩子的英文書籍。

師大附中英文科教師吳詩綺表示，國中小正規體制英語課的進度，在語言學習上的確不足，因此很多家長感到焦慮，擔心孩子學英語進度有落差，才會尋求補習班或安親班協助。

吳詩綺指出，補習班雖可作為輔助，但家長不一定要把所有學習外包，她在臉書成立「甜豆親子英文共讀」，提供影片教學，教家長如何推動親子共讀，讓親子增進互動和英語能力。（編輯：施燕飛）1070527