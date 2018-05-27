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〈名師解盤〉WWDC題材加持 電子三雄領軍蘋概股攻

鉅亨網2018/05/27 13:00
鉅亨網 / NOWnews
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台股上周受惠於外資買盤逐漸回流鴻海及台積電，加上被動元件也重新成為資金焦點，推升指數單周上漲 111 點。展望本周，法人表示，電子三雄已經稍微回穩，同時蘋概股又有 WWDC 題材加持，可望續呈台股主流，如果成交量能放亮，指數有機會穩步攻堅 11000 點。

分析師陳龍指出，電子三雄近期表現，股王大立光因為有經過一段時間的整理，預料本周有望續穩，鴻海也因為外資開始轉買，而且還出現逾萬張的買超，只要外資持續維持買超，股價有機會衝 90 元；至於台積電，就目前來看，現在還是在整理階段。

另外從台指期觀察，外資近期的淨多單口數持續增加，會不會是先行布局多單，再來拉高現貨，也需要多注意。

分析師林隆炫表示，近期台股因為國際局勢混論，導致量能出現萎縮，就目前來看，指數在整理三角形的最後尾端，因為攻擊量 1700 億元未能出現，預料頂多只會整理到 6 月中，短線底部將在 10600-10800 點，只要突破整理區間，下半年有機會看 12000 點。

林隆炫指出，台股從 7203 點起漲以來，6 月是第 34 個月，同時指數從 11270 點下跌整理以來，10600 點是上升趨勢線以來的底部，因此指數就算在 6 月出現利空拉回，也不會跌破 10600-10800 點，反之，如果指數能夠重新站穩 11000 點，指數就有機會突破 11270 點。

分析師許博傑表示，蘋果開發者大會 WWDC 即將登場，預料除了軟體更新外，包括 iMac、Macbook、iPad Pro 等都會有新款機種發表，另外 Air Power 無限充電器也可望亮相，將可為蘋概股增添動能。

如果投資人如果看好台股行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指中信 7A 購 06(074016-TW)、臺股指群益 7B 購 02(079339-TW)、臺股指元大 79 購 18(075691-TW) 等。

台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理
台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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