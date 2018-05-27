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中央社

陸考古學家趙康民 鑒定兵馬俑價值第一人

中央社2018/05/27 12:58
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北27日電）1974年4月，陝西西安臨潼縣的文化專員趙康民接到一個電話，自此成為中國第一個修復出完整兵馬俑的人。他在5月16日去世，終年81歲。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，那年，農民正為缺水發愁，開始打井澆地。幾位農民打到了地下一公尺深的時候就挖到堅硬的紅土。紅土下面，他們發現了真人大小的陶器頭像，和一些銅製的箭頭。

由於發現地離秦始皇墓地不遠，趙康民接到上級電話後，與一位同事去了現場，「我們很激動，騎著自行車飛快地過去」。他之後發現的東西，超過了他所有的想像，是20世紀最震撼的考古文物：有8000具之多的紅陶官兵像。

根據英國歷史學家曼（John Man）的著作「赤陶軍」（The Terracotta Army）說，趙康民到那裡的時候，「我看到有七八塊，有腳，有手，還有兩個頭，就在井附近，周圍還有些磚塊」。

他說，他馬上意識到這些很可能就是秦朝陶塑的殘骸。當地農民在幾個星期前就發現了這些東西，並且已經把其中一些銅製箭頭當成廢品賣了。趙康民要求他們馬上停止挖井。

這些文物被撿起來，用卡車運到了博物館。趙康民開始用手將這些碎片拼合起來，有些甚至只有指甲大小。

3天後，兩具高1.78公尺的紅陶戰士像修復完成，但正值文化大革命後期，他一度擔心兵馬俑遭損，藏著不敢公布，但最後仍被一名新華社記者無意間發現，「內參」上報中央。

北京當局決定對該片區域進行開鑿。到了9月的時候，有超過500具兵馬俑被挖出。

報導說，1987年，這批文物被納入聯合國教科文組織世界遺產名錄，兵馬俑被譽為「現實主義的傑作」。但相較當地農民楊志發，成為用鏟子挖到第一塊文物的「兵馬俑的發現者」，趙康民的發現者身份卻從未完全得到承認，他在中國一點都不出名。

和那些在兵馬俑博物館簽名宣傳的農民不一樣，趙康民一直待在臨潼區一個小得多的博物館裡。在生命的最後幾年，他不時被看到戴著氈帽坐在他修復的兵馬俑旁邊，向好奇的遊客們講解。

1990年，他獲得中國國務院的承認，獲准享受國務院特別津貼。

雖然趙康民沒有因為這個重要的考古發現獲得更多名譽和財富，但他對自己已經頗為自豪。趙康民生前為遊客簽明信片和書時，都會寫上一個長長的落款：「趙康民，率先鑒定、修復、命名和試掘兵馬俑的人」。（編輯：翟思嘉）1070527

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