苗栗青年打拚返鄉路 推米食手作行動攤車

在苗栗縣頭份市長大的青年黃海惟，號召一群關心在地的青年，透過青年署的青年社區參與行動計畫協助，組成「磨實工作室」團隊，期望創造青年返鄉友善環境，並讓更多外地青年回流。

教育部青年發展署今天發布新聞稿表示，苗栗頭份的南田街曾是人文薈萃、每到宗教節慶時節便熱鬧滾滾的地方，但隨著工業化崛起，當地面臨地方產業逐漸沒落及大量青壯年人口外流等問題。

（中央社記者許秩維台北27日電）在苗栗頭份長大的黃海惟組成團隊，推動客家粢粑（麻糬）等傳統米食手作體驗，並以行動攤車販賣有機無毒餐點，未來還打算設立行動據點，盼在外地的青年能回流。

黃海惟表示，剛開始她從田野調查著手，將南田街的歷史脈絡、老舊建築與人物故事記錄下來，並利用寫作、攝影等專長，編撰地方刊物；同時與居民合作，開辦客家粢粑（麻糬 ）製作體驗，以保留客家傳統米食製作的技藝，也針對南田街設計地方小旅行，希望讓青年瞭解認識在地文化。

黃海惟指出，南田街擁有她童年成長的回憶，後來她因為升學而離開家鄉，唸完書後有感於當地產業沒落、就業機會不足而卻步，最後只能選擇留在外地發展，有感青年返鄉的困難，她決定投入此行動計畫，希望為在地青年找到返鄉的道路。

雖然活動初期並未吸引太多在地青年參與，但黃海惟並不放棄，她改以「磨實行動攤車」作為主要行動方式，並與苗栗後龍的農二代青年鄭昆霖合作，販賣以平飼雞蛋製作的蛋糕與飯糰等有機無毒餐點，並持續推動客家粢粑等米食手作體驗，未來還打算設立青年行動據點，盼吸引青年返鄉。（編輯：方沛清）1070527