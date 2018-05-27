「台客」柯大堡結婚啦！音樂圈好友齊祝賀

「台客電力公司」成員柯大堡與女友珍珠認識17年，愛情長跑8年，終於修成正果，結為連理。他們於今（27）日在台北舉辦婚宴，宴請親朋好友們。人緣極佳的柯大堡，有不少音樂圈好友相挺，包括董事長樂團、流氓阿德、張三李四、大久保麻梨子、女孩與機器人Jungle、妮可醬Molly、Trash金魁剛、前強辯樂團鼓手小猴、紅花樂團、男子漢樂團、「寶島神很大」製作團隊等都有代表出席祝賀。
柯大堡說，從去年金曲求婚成功後其實很常聊到蜜月的話題，因為珍珠很喜歡旅行、喜歡可以跳下去踩不到底的水，所以很有可能會考慮有漂亮海景的地點。因為兩個都不喜歡人多的地方，卻都喜歡看看有故事的景點、旅行時喜歡體驗不同的生活，所以很常聊到那種唸起來超過四個音節的國家，甚至還有考慮過古巴等在國內算起來比較冷門的旅遊地區。
▲柯大堡與女友珍珠愛情長跑8年，終於修成正果。（圖／獨一無二娛樂提供 , 2018.05.27）
結婚前一兩天還在白沙屯媽祖徒步進香的新郎，柯大堡表示，當然也會和珍珠分享出班時的所見所聞、故事典故等等，「珍珠也對這樣的民俗活動有興趣，所以搞不好.......蜜月是明年八天七夜的白沙屯媽祖徒步進香也不一定。」
聊到懷孕話題，柯大堡笑說：「當然是越快越好啊！也不是年輕人了現在（哭），不過實際看來應該也是明年過後吧，今年我得先生出專輯。」談到今年籌備的「台客電力公司」第二張專輯，柯大堡說，這個問題就像訂婚以前，過年的時候長輩追問何時結婚一樣，對音樂人來說是個禁忌問題，「只能說⋯盡快囉！」