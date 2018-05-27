「台客」柯大堡結婚啦！音樂圈好友齊祝賀

「台客電力公司」成員柯大堡與女友珍珠認識17年，愛情長跑8年，終於修成正果，結為連理。他們於今（27）日在台北舉辦婚宴，宴請親朋好友們。人緣極佳的柯大堡，有不少音樂圈好友相挺，包括董事長樂團、流氓阿德、張三李四、大久保麻梨子、女孩與機器人Jungle、妮可醬Molly、Trash金魁剛、前強辯樂團鼓手小猴、紅花樂團、男子漢樂團、「寶島神很大」製作團隊等都有代表出席祝賀。

柯大堡說，從去年金曲求婚成功後其實很常聊到蜜月的話題，因為珍珠很喜歡旅行、喜歡可以跳下去踩不到底的水，所以很有可能會考慮有漂亮海景的地點。因為兩個都不喜歡人多的地方，卻都喜歡看看有故事的景點、旅行時喜歡體驗不同的生活，所以很常聊到那種唸起來超過四個音節的國家，甚至還有考慮過古巴等在國內算起來比較冷門的旅遊地區。