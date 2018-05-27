NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

「台客」柯大堡結婚啦！音樂圈好友齊祝賀

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/27 14:07
▲「台客電力公司」成員柯大堡（右）今（27）日結婚。（圖／獨一無二娛樂提供 , 2018.05.27）
▲「台客電力公司」成員柯大堡（右）今（27）日結婚。（圖／獨一無二娛樂提供 , 2018.05.27）

「台客電力公司」成員柯大堡與女友珍珠認識17年，愛情長跑8年，終於修成正果，結為連理。他們於今（27）日在台北舉辦婚宴，宴請親朋好友們。人緣極佳的柯大堡，有不少音樂圈好友相挺，包括董事長樂團、流氓阿德、張三李四、大久保麻梨子、女孩與機器人Jungle、妮可醬Molly、Trash金魁剛、前強辯樂團鼓手小猴、紅花樂團、男子漢樂團、「寶島神很大」製作團隊等都有代表出席祝賀。

柯大堡說，從去年金曲求婚成功後其實很常聊到蜜月的話題，因為珍珠很喜歡旅行、喜歡可以跳下去踩不到底的水，所以很有可能會考慮有漂亮海景的地點。因為兩個都不喜歡人多的地方，卻都喜歡看看有故事的景點、旅行時喜歡體驗不同的生活，所以很常聊到那種唸起來超過四個音節的國家，甚至還有考慮過古巴等在國內算起來比較冷門的旅遊地區。


▲柯大堡與女友珍珠愛情長跑8年，終於修成正果。（圖／獨一無二娛樂提供 , 2018.05.27）

結婚前一兩天還在白沙屯媽祖徒步進香的新郎，柯大堡表示，當然也會和珍珠分享出班時的所見所聞、故事典故等等，「珍珠也對這樣的民俗活動有興趣，所以搞不好.......蜜月是明年八天七夜的白沙屯媽祖徒步進香也不一定。」

聊到懷孕話題，柯大堡笑說：「當然是越快越好啊！也不是年輕人了現在（哭），不過實際看來應該也是明年過後吧，今年我得先生出專輯。」談到今年籌備的「台客電力公司」第二張專輯，柯大堡說，這個問題就像訂婚以前，過年的時候長輩追問何時結婚一樣，對音樂人來說是個禁忌問題，「只能說⋯盡快囉！」

關鍵字台客電力公司柯大堡
女星刮痧被斷定能吃苦？　原因曝光雷神+最強老爸主演《MIB 4》

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan