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英國將立法禁止寵物店販售小狗　政府表態拒絕黑心繁殖

寵毛網2018/05/27 12:51
英國將立法禁止寵物店販售小狗　政府表態拒絕黑心繁殖場（圖／寵毛網）
英國將立法禁止寵物店販售小狗　政府表態拒絕黑心繁殖場（圖／寵毛網）

現代人對動保意識逐漸抬頭下，英國有14萬人連署希望能通過名為「Lucy’s Law」（禁止寵物店和所有商業第三方經銷商出售小狗）的法條，讓銷售小狗的寵物店可以消失在街頭，雖然目前還在評估階段，但英國政府已暗示這條法律即將成為現實，更回應將在公眾諮詢後作出最終決定。

可愛的Lucy在英國被當作是遏止黑心繁殖場的象徵，相關反對小狗繁殖場的法案更以牠命名。

可愛的Lucy在英國被當作是遏止黑心繁殖場的象徵，相關反對小狗繁殖場的法案更以牠命名。（The official campaign poster）

其實在美國早已實施寵物店不能販售寵物，加州更在去年宣布，由2019年1月1日開始，寵物店將禁止出售來自人工繁殖場的狗、貓以及免子等（但收容所動物除外），違者將罰款500美元（約15000臺幣），雖然罰款金額似乎偏低，但至少在提升動保法與阻止黑心繁殖場上，相信都能做到相關遏止作用，更期待台灣也可以跟進。

在Lucy之後，拯救牠的主人Lisa再度救援了另隻名為Plum Pudding的可憐狗狗，狗狗也帶上關於Lucy's Law的別針。

在Lucy之後，拯救牠的主人Lisa再度救援了另隻名為Plum Pudding的可憐狗狗，狗狗也帶上關於Lucy’s Law的別針。（圖／翻攝自DAILY MIRROR)）

所謂的「Lucy’s Law」其實是關於一隻名為Lucy的可憐小狗，Lucy被當成繁殖場的搖錢樹不停繁殖，直到2013年才被Lisa拯救出來，救援人員在對這隻狗狗進行清理的過程中，發現其身上有很多傷痕，很明顯這隻狗曾經受到過虐待，後來Lucy更成為反對小狗繁殖場的象徵，Lucy在2016年12月去世，為了讓大家記得牠身上的遭遇，後來更以牠的名字當作反對小狗繁殖場的法案名。

而台灣現行特定寵物管理辦法中明文規定：所有犬、貓買賣行為均必須經由領有特定寵物登記的合法繁殖或買賣店家，而寵物用品店（未申請繁殖或買賣證）是不能夠進行犬、貓買賣的。若是買賣或有價領養行為需要在寵物用品店內進行，則該店也必須申請特定寵物業登記證號，符合基本的動物福利之規範與管理，但事實上相關法律似乎還是無法遏止黑心繁殖場的出現。

在各國紛紛都開始對於販售動物有了相對規定或是禁售法條，我們也希望這種立法能夠阻止黑心繁殖場為牟利而大量繁殖狗狗。實際上這都需要大家更支持動保法與拒絕販售與買賣動物，畢竟老話一句「請以領養代替販售動物」，這才是真正愛護動物的行為。

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