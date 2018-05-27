戴佩妮零唱酬　大馬演唱會門票佛心價

「金曲歌后」戴佩妮兩年前憑著《賊》巡迴演唱會首度攻上台北小巨蛋，兩年後她終於要「返鄉」了！首次挑戰萬人演唱會並進攻吉隆坡亞通體育館的她表示，把馬來西亞放在最終站有一種圓滿的感覺，因此排除萬難都要回來，更希望把台北場的演出原汁原味地帶回家。

此次演唱會最貴票價為馬幣398元（約台幣3000元），被譽為是近年來大馬演唱會最佛心的票價，更比八年前在雲頂開唱時的票價來得低。「在宣布票價前我問同事，最便宜跟最貴的門票票價，都是最低的嗎？他們說是！那就好了。」身為演唱會主辦方之一的戴佩妮，為了回饋給粉絲不惜零唱酬，更直言不是為了賺錢的。