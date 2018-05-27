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娛樂

戴佩妮零唱酬　大馬演唱會門票佛心價

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/27 17:16
▲戴佩妮大馬演唱會門票佛心價。（圖／妮樂佛提供 , 2018.05.27）
▲戴佩妮大馬演唱會門票佛心價。（圖／妮樂佛提供 , 2018.05.27）

「金曲歌后」戴佩妮兩年前憑著《賊》巡迴演唱會首度攻上台北小巨蛋，兩年後她終於要「返鄉」了！首次挑戰萬人演唱會並進攻吉隆坡亞通體育館的她表示，把馬來西亞放在最終站有一種圓滿的感覺，因此排除萬難都要回來，更希望把台北場的演出原汁原味地帶回家。

此次演唱會最貴票價為馬幣398元（約台幣3000元），被譽為是近年來大馬演唱會最佛心的票價，更比八年前在雲頂開唱時的票價來得低。「在宣布票價前我問同事，最便宜跟最貴的門票票價，都是最低的嗎？他們說是！那就好了。」身為演唱會主辦方之一的戴佩妮，為了回饋給粉絲不惜零唱酬，更直言不是為了賺錢的。

她理解在大馬辦演唱會的過程不容易，因此自己已準備好接受更大的壓力，笑說：「心臟要強一點才行。」不過，她不像一般歌手，在演唱會前狂健身鍛鍊體力，現階段的她反而認為什么都不要練，只要養精蓄銳、吃飽睡飽，效果會更佳。

戴佩妮這個下半年可說是蠟燭多頭燒，除了《賊》最終站大馬演唱會、徒弟佛跳牆也將在台灣辦巡迴音樂會、郭修彧和佛跳牆的專輯也在籌備中、加上讓她備感壓力的製作案子，戴佩妮坦言這幾個星期都沒胃口吃東西。被問及工作那麼忙都沒空陪老公怎麼辦？她笑說老公都會跟她共同進退，看她忙就跟著裝忙。


▲戴佩妮（左）徒弟郭修彧的專輯目前正在籌備中。（圖／妮樂佛提供 , 2018.05.27）

關鍵字戴佩妮郭修彧
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