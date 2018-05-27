余祥銓揭停藥原因　被問「媽恨民進黨某些人」這樣說

談到入院那段時間，余祥銓表示，「主要是自己走出來啦，讓家人不要擔心，他們因為擔心，我才會去醫院裡面的，目前還是照常吃藥，是榮總醫生開的憂鬱症藥物。」他這陣子狀態不好狂瘦4公斤，對此他坦言，「老實講，我跟媽媽有打賭，如果我比較瘦，就可以得到2萬元，本來覺得肌肉線條的標準，2017年聖誕節可達到。」

藝人余祥銓今（27）日參加綜藝節目《小明星大跟班》，被問到近日憂鬱症復發一事，他直言「自己走出來啦。」他坦言自己因為前陣子運動太累，回家不用憂鬱症藥物就可以入睡，沒想到反而因為擅自停藥而出狀況。至於媽媽李亞萍近日在媒體直言痛恨民進黨某些人，他則回應，「政治的事我不懂。」



▲余祥銓(右)前陣子狀態不好，但上工後不忘補送經紀人閃亮亮生日禮物。（圖／經紀人閃亮亮提供 , 2018.5.27）

至於遭傳擅自停藥10天，造成憂鬱症復發，他解釋，「陸續都有在吃藥，可能有時候做家務太累，加上運動，早上去游泳、中午回家健身、晚上投籃，那時候太累不需要藥，我就睡著了，可能長期沒有吃藥才那樣。還會再回診。」他還原為何會出現橫紋肌溶解症，「主要是錄影當天，找來找去都找不到路，到處都封路，我直接跑到錄影現場，錄完影那天，再隔天就住院了，錄影前有吃東西，但吃得蠻少的，我也有做家務，曬衣服、澆花，可能因為這樣太累了。」

母親李亞萍近日被媒體報導，受訪時直言，「余天已經賠掉5間房，我痛恨他的黨的某些人。」老公余天也贊同，余祥銓被問到此事坦言，「政治的事我不懂，希望他不要那麼累，但那是我阿公的願望。」他承認從大姊余筱萍初選沒過這件事，也看了不少人情冷暖，更提到其實父親涉入政治，連演唱會票房都影響了，「以前開演唱會，票一掃就沒了，但現在民眾聽習慣免錢了，誰要進場聽你唱歌，可是我們在國外，幾乎還是滿場。」他最後感嘆，「決定都在他們，不在我們，只能這樣講，畢竟他們是父母。我現在能做到的，就是照顧好我自己，不要讓他們擔心。」