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娛樂

余祥銓揭停藥原因　被問「媽恨民進黨某些人」這樣說

記者吳維書／台北報導2018/05/27 14:50
▲余祥銓揭停藥關鍵原因。（圖／經紀人閃亮亮提供 , 2018.5.27）
▲余祥銓揭停藥關鍵原因。（圖／經紀人閃亮亮提供 , 2018.5.27）

藝人余祥銓今（27）日參加綜藝節目《小明星大跟班》，被問到近日憂鬱症復發一事，他直言「自己走出來啦。」他坦言自己因為前陣子運動太累，回家不用憂鬱症藥物就可以入睡，沒想到反而因為擅自停藥而出狀況。至於媽媽李亞萍近日在媒體直言痛恨民進黨某些人，他則回應，「政治的事我不懂。」

談到入院那段時間，余祥銓表示，「主要是自己走出來啦，讓家人不要擔心，他們因為擔心，我才會去醫院裡面的，目前還是照常吃藥，是榮總醫生開的憂鬱症藥物。」他這陣子狀態不好狂瘦4公斤，對此他坦言，「老實講，我跟媽媽有打賭，如果我比較瘦，就可以得到2萬元，本來覺得肌肉線條的標準，2017年聖誕節可達到。」


▲余祥銓(右)前陣子狀態不好，但上工後不忘補送經紀人閃亮亮生日禮物。（圖／經紀人閃亮亮提供 , 2018.5.27）

至於遭傳擅自停藥10天，造成憂鬱症復發，他解釋，「陸續都有在吃藥，可能有時候做家務太累，加上運動，早上去游泳、中午回家健身、晚上投籃，那時候太累不需要藥，我就睡著了，可能長期沒有吃藥才那樣。還會再回診。」他還原為何會出現橫紋肌溶解症，「主要是錄影當天，找來找去都找不到路，到處都封路，我直接跑到錄影現場，錄完影那天，再隔天就住院了，錄影前有吃東西，但吃得蠻少的，我也有做家務，曬衣服、澆花，可能因為這樣太累了。」

母親李亞萍近日被媒體報導，受訪時直言，「余天已經賠掉5間房，我痛恨他的黨的某些人。」老公余天也贊同，余祥銓被問到此事坦言，「政治的事我不懂，希望他不要那麼累，但那是我阿公的願望。」他承認從大姊余筱萍初選沒過這件事，也看了不少人情冷暖，更提到其實父親涉入政治，連演唱會票房都影響了，「以前開演唱會，票一掃就沒了，但現在民眾聽習慣免錢了，誰要進場聽你唱歌，可是我們在國外，幾乎還是滿場。」他最後感嘆，「決定都在他們，不在我們，只能這樣講，畢竟他們是父母。我現在能做到的，就是照顧好我自己，不要讓他們擔心。」

關鍵字余祥銓小明星大跟班憂鬱症橫紋肌溶解症李亞萍恨民進黨余天
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