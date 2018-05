官方釋出《復仇者聯盟4》故事　透露大結局線索

「22部互相聯繫的電影之高潮所在,《復仇者聯盟》系列的第四部作品,將帶領觀眾見證這個史詩式旅程的轉捩點。深受愛戴的英雄們,將會真正理解到現實是多麼的脆弱,為了維護它必須要作出犧牲。」(A culmination of 22 interconnected films the fourth installment of the Avengers saga will draw audiences to witness the turning point of this epic journey. Our beloved heroes will truly understand how fragile this reality is and the sacrifices that must be made to uphold it.)

短短的文字簡介中,提及《復仇者聯盟4》將會是一個轉捩點,而且英雄們將會有所覺悟地,為了維護脆弱的現實而作出犧牲。「轉捩點」、「犧牲」這些字眼,都讓人直接聯想到一直盛傳美國隊長、鋼鐵人等角色有可能陣亡,此外,「驚奇隊長」在《復仇者聯盟4》之後,將會接替美國隊長擔任領導者角色。而且在現階段克里斯伊凡不再續約、小勞勃道尼尚未落實續約的情況下,以上的故事發展都算合理,也跟故事簡介相符。

兩位導演羅素兄弟(Russo brothers)也在接受訪問時表示,《復仇者聯盟4》將會比上一集更長,「電影很可能比《復仇者聯盟3:無限之戰》要長得多,粉絲可以期待一部長達3小時的《復仇者聯盟4》。」電影暫定在明年五月上映。