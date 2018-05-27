川金會似復活 北韓盼簽互不侵犯承諾

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓高階官員今天表示，南北韓正在商討有關北韓與美國訂下互不侵犯承諾、開啟和平條約談判的可能，在川金高峰會前解決北韓的安全疑慮。

美國總統川普一度取消6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩的「川金會」，之後又提議高峰會照舊舉行。南韓總統文在寅昨天與北韓領導人金正恩第二度會面，出乎各界預料。

南韓官員對記者表示：「為了北韓-美國峰會成功，我們在工作層級上試探各種消除北韓安全疑慮的方法。」

「包括終結敵對關係，互不侵犯承諾、啟動和平條約談判，以取代目前的休兵狀態。」這名官員表示，兩韓也在討論有關三方宣告終止1950年到1953年韓戰的可能，但對於舉辦三方高峰會，目前還沒有共識。