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大人罵小孩不要臉 判拘役30日定讞

中央社2018/05/27 13:49
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北27日電）新北市一名吳姓女子因兒子與國小同班陳姓同學有爭執，公然在校門外辱罵陳童「不要臉」。台灣高等法院日前審結，依公然侮辱罪判處吳女拘役30日定讞。

高院判決書指出，民國104年7月間，吳姓女子的兒子與陳姓同班同學間有所爭執，吳女前往國小接兒子放學，在校門外的天橋樓梯處辱罵當時小學二年級的陳童不要臉。

陳姓學童挨罵後立即向母親哭訴，返家後也向父親吐露此事，家長進而向警方報案。目擊的林姓學童出庭作證指稱，看到吳姓女子指著陳童罵「不要臉、妳在瞪什麼」。

士林地方法院一審時，採信陳姓、林姓學童說詞，認定吳姓女子出言侮辱，而吳女當時已39歲，是具有相當社會經驗的成年人，不用理性處理紛爭，造成陳童因此事而有情緒障礙，所為損害不輕。

一審審酌，吳姓女子否認犯行，依兒童及少年福利與權益保障法故意對兒童犯罪的規定加重其刑，判處拘役30日，得易科罰金。

吳女上訴否認罵人，主張陳姓、林姓學童說詞前後不一，但高院承審合議庭審酌全案事證認為，陳童當時只是小學二年級學生，心智單純，沒有誣指吳女的動機與必要，比對相關證據，認為陳童說詞可信度極高。

高院合議庭認為，依經驗、論理、證據法則，足以認定吳姓女子辱罵兒童不要臉，一審判決的認事用法量刑均無不當，維持一審判決，不得上訴。（編輯：施燕飛）1070527

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