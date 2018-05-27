MLB／7.1局好投無關勝敗　對手「陳偉殷讓人挫折」

效力邁阿密馬林魚的台灣左投陳偉殷，今日在(27)主演出本季代表作，對決東區勁旅國民隊，投出7.1局失1分的優質表現，可惜馬林魚最終以1：4敗給國民，此役陳偉殷送出6K，其中3K賞給了國民強打哈波(Bryce Harper)。
此役陳偉殷7.1局只用了精簡的94球，只讓對手敲3支安打，防禦率降到5.22。可惜在8局一顆失投的滑球，被對手Wilmer Difo一棒擊中標竿，陳偉殷也因此被換下場。
9局上敲出逆轉陽春砲的Mark Reynolds說：「陳偉殷整場比賽都在削弱我們，和他對決很挫折。有時只要一個揮棒，就可以為球隊帶來一點能量，而Difo做到了，非常重要的一轟。」
陳偉殷上次投到第8局，要回溯到2015年8月11日，當時還在金鶯隊，陳偉殷說：「我只是心裡想著用不同位置來對付打者，我已經好久沒投到第8局，我試著不要去想太多，而是集中在打者身上，如果可以專注在投球上面，就會有結果了。」
馬林魚隊全場只靠著4局Brian Anderson的一壘安打，送回1分，比賽後段雖然多次攻佔得點圈，可惜攻勢並沒有串聯，總教練Don Mattingly表示：「陳偉殷投得很好，更有侵略性，也稱到比賽尾聲，對他來說是很大的鼓勵，可惜我們不能為他贏得比賽。」
被敲出逆轉轟吞下敗投的Ziegler表示：「那是個非常糟的1好3壞的投球，我雖然投了一些很好的球，但對手沒有錯過我的失投，這很令人沮喪。」