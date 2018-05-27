MLB／7.1局好投無關勝敗　對手「陳偉殷讓人挫折」

效力邁阿密馬林魚的台灣左投陳偉殷，今日在(27)主演出本季代表作，對決東區勁旅國民隊，投出7.1局失1分的優質表現，可惜馬林魚最終以1：4敗給國民，此役陳偉殷送出6K，其中3K賞給了國民強打哈波(Bryce Harper)。

此役陳偉殷7.1局只用了精簡的94球，只讓對手敲3支安打，防禦率降到5.22。可惜在8局一顆失投的滑球，被對手Wilmer Difo一棒擊中標竿，陳偉殷也因此被換下場。

9局上敲出逆轉陽春砲的Mark Reynolds說：「陳偉殷整場比賽都在削弱我們，和他對決很挫折。有時只要一個揮棒，就可以為球隊帶來一點能量，而Difo做到了，非常重要的一轟。」