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中央社

新南向暖實力 移工台商牽起台印交流

中央社2018/05/27 14:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達特稿）在台灣，來台6年的印尼移工嬪蒂率領朋友清理台中綠川；在印尼，台商組成的三輪慈善基金會賑濟貧民，捐建教室，回饋社會。台灣印尼兩地，就在以人為本的暖實力中互相交流。

台灣力推新南向政策，強調以人為本的交流。台灣、印尼之間雖然沒有外交關係，不過，雙邊長期互動，民間人士在彼此社會深耕、奉獻，用暖實力感動彼此，深化友誼。

「台灣是我們第2個家，想要一起做對社會有幫助的事。」來台中6年的嬪蒂（Pindy）號召移工朋友清理台中綠川的行動已經超過2個月。她說，活動選在每月第一個星期日，每次都有30名左右印尼移工，男女皆有，「而且每次都有新的人來」。

嬪蒂說，東南亞移工在台灣的工作很辛苦，偶爾也會遭受莫名的歧視，所以希望藉身體力行，扭轉社會對他們的印象。

美國前總統歐巴馬日前在雅加達演講，嬪蒂因協助在台移工及配偶培養技藝專長，獲邀出席。

嬪蒂在台工作之餘，學得台灣傳統技藝捏麵人的技巧，進而結合爪哇特色製作捏麵人，活躍於印尼在台移工團體，並主辦印尼特色活動，推廣捏麵人製作。

「移工不只是移工，我們還能讓自己變得更好。」她日前出席駐印尼代表處舉辦的「台灣與我」經驗分享會，分享自身經驗，鼓勵其他移工能夠利用在台灣工作的機會繼續學習，增加自己的就業競爭力，甚至將來回到印尼故鄉後能勇敢創業，翻轉命運。

在印尼，由台商組成的三輪慈善基金會長期深耕當地，印尼若遇天災，基金會便會發起發米濟貧等賑災活動，平日也會深入印尼貧民區，幫助弱勢民眾改善生活。

記者曾跟隨基金會人員前往雅加達貧民區，捐贈抽水機給飽受淹水之苦的當地民眾。貧民區民眾知道是台灣來的善心義舉，連忙伸出大拇指比讚。

「我知道你們是捐廁所和教室的台灣人。」三輪慈善基金會創辦人之一的鐘文燐笑說，現在三輪成員到印尼偏鄉做公益，當地民眾都知道在印尼的台灣人是專門做善事的華人，他們也知道這種外國人很不一樣，是用心幫助印尼人的一群。

三輪慈善基金會去年在唐格朗縣（Tangerang）捐贈學齡前教室給民眾。學齡前教室的完成，可使兒童提早接觸團體生活及學習知識，也能讓當地村落的婦女做為夜間媽媽教室使用。

基金會執行長賴煥澤表示，「十年樹木，百年樹人」，教育是國家社會進步發展的動力，而學習和環境關係密切，環境的優劣直接影響到學習成效。

此外，基金會出錢出力，經過3個月的建造，今年2月捐贈唐格朗當地一間習經院全新的宿舍。

基金會執行長賴煥澤向中央社記者表示，習經院原本的老舊宿舍相當簡陋，每逢下雨天就漏水，已經快要坍塌了。習經院向基金會提出宿舍不堪使用後，基金會便動員印尼台商，發起替習經院興建新宿舍的計畫。

賴煥澤說，印尼是以穆斯林為主要族群的國家，習經院在社會中的角色相當重要，且這些習經院的學生年齡介於18至20歲之間，來自印尼各地偏鄉，將來學成畢業返鄉後，都是教導各地小朋友可蘭經的種子教師，責任重大。

他表示，透過協助印尼習經院改善宿舍居住品質也是一種很好的國民外交，這些師生將來都會記得在印尼的台灣人及台商回饋印尼社會的奉獻，也能提升對台灣的正面印象。

談到台灣人用愛心幫助印尼的暖實力，賴煥澤表示，印尼人原先都認為外商只會來印尼開工廠、壓榨勞力，但事實不然。台商有愛心，透過三輪慈善基金會與印尼民眾和平共處，幫助他們解決困難，改善生活，有助讓印尼民眾了解台灣人的善良。（編輯：屈享平）1070527

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