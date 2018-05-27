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中央社

帶你出門散散步 洛杉磯新服務遛人不遛動物

中央社2018/05/27 14:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）在這忙碌又被電子產品綁架的時代，洛杉磯出現了「遛人師」（PeopleWalker）服務，一小時支付30美元（約新台幣900元），讓你出門透透氣、走路運動，而且還有人陪你。

在以駕車聞名的洛杉磯，麥卡錫（Chuck McCarthy）是創辦這項遛人服務的第一人，他致力於健康和社會包容力，不遛動物而是遛人。

近期在好萊塢山（Hollywood Hills）上，麥卡錫一面悠閒散步、一面接受法新社採訪，他表示：「我一直都想當個遛狗人士，但我在市區從沒養過狗，所以也不用遛狗、清狗大便。」

「同時我也注意到有很多私人教練的廣告，所以就跟我女友說，或許我該直接來遛人。」

麥卡錫當時只是在說笑，但他越想這件事，就越意識到人們對同伴的需求，而他能提供這樣的陪伴。

兩年前，「遛人師」以單人企業模式起家，但需求量太大，麥卡錫手下現在有35名遛人師輪班，並架設網站，讓客戶選擇路線跟散步夥伴。

麥卡錫說，他不知道過去兩年來自己走了多少路，但他每週會遛客戶4到5次，通常一次一小時。

麥卡錫形容，在散步過程中，比起傾訴者，他更像個傾聽者。他表示：「不太像是自我揭露，比較像是在對話。」

專家指出，這樣的服務出現不是因為人們朋友變少，而是「零工經濟」孕育了自由工作者世代，這些工作沒有傳統上聯繫勞工的例行公事或社會連結。

麥卡錫說：「我遛過已婚還有兒女的人，也遛過有超多朋友的人。但這有關便利、有關地點，有關活出自己。」（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070527

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