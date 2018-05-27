習近平固守主場 陸外交分工現雛形

（中央社台北27日電）今年中國兩會（人大、政協）後，基本確立以國家主席習近平為首的中國最高決策體系。上半年高層出訪狀況已呈現出習近平固守中國「主場外交」，其餘高層頻訪各國的外交分工模式。

中國外交部長王毅2017年底曾表示，博鰲亞洲論壇、上海合作組織峰會、中非合作論壇以及中國國際進口博覽會是中國2018年度重要的4場「主場外交」活動。

官媒中新社今天報導說，中國最高領導人通過一系列的主場外交活動，「作出堅定的政策宣示，為全球經濟前景增添了『可預見性』」。

中新社表示，中共第18次全國代表大會以來，中國外交最重要的變化是整體外交定位更為清晰。「『主場外交』自然是傳播中國理念、展示中國方案、彰顯中國智慧的重要平台。」