習近平固守主場 陸外交分工現雛形

（中央社台北27日電）今年中國兩會（人大、政協）後，基本確立以國家主席習近平為首的中國最高決策體系。上半年高層出訪狀況已呈現出習近平固守中國「主場外交」，其餘高層頻訪各國的外交分工模式。
中國外交部長王毅2017年底曾表示，博鰲亞洲論壇、上海合作組織峰會、中非合作論壇以及中國國際進口博覽會是中國2018年度重要的4場「主場外交」活動。
官媒中新社今天報導說，中國最高領導人通過一系列的主場外交活動，「作出堅定的政策宣示，為全球經濟前景增添了『可預見性』」。
中新社表示，中共第18次全國代表大會以來，中國外交最重要的變化是整體外交定位更為清晰。「『主場外交』自然是傳播中國理念、展示中國方案、彰顯中國智慧的重要平台。」
5年間，包括亞信上海峰會、APEC北京峰會、G20杭州峰會、「一帶一路」國際合作高峰論壇、博鰲亞洲論壇、世界互聯網大會、中國共產黨與世界政黨高層對話會等皆被報導列入中國「主場外交」的一部分。
中國「主場外交」由習近平擔大樑，除了國際活動，習近平上半年先後在北京、武漢、大連等地會晤法國總統馬克宏、英國首相梅伊、北韓最高領導人金正恩、印度總理莫迪、德國總理梅克爾等國家領導人。
另一方面，今年上半年中國大陸多名重要官員出訪，包括李克強訪日與印尼、王岐山訪白俄、劉鶴訪美、楊潔篪訪美訪南非等，相比習近平固守本土「主場」，顯見中國外交分工的雛形。（編輯：翟思嘉/朱建陵）1070527