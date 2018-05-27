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〈觀察〉區塊鏈手機+VIVE整合應用 宏達電從創新

鉅亨網2018/05/27 14:30
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宏達電 (2498-TW) 今年靠著出售部分手機團隊及專利使用授權給 Google 挹注，首季轉盈，全年也可望獲利，但畢竟是業外的收益，真的想重返榮耀本業也爭氣才行，從布局區塊鏈手機，到年度旗艦 U12 + 與一體機 Vive Focus 整合應用發表，可以看出 HTC 從創新的核心能力中找到活路的強烈企圖。

智慧手機市場激烈競爭，中國大陸市場更是兵家必爭，中國本土品牌幾乎橫掃市場，三星市占則一路下滑，據研調機構調查，今年第 1 季中國手機仍由華為奪冠，其次依序是 OPPO、vivo，蘋果居第四，三星靠著 S9 加持，市占勉強回升到 1% 以上，中國品牌市占已超過 8 成，宏達電在中國市場市占率已經被併入其他類。

宏達電近期動作頻傳，在新旗艦 U12 + 正式亮相後，在深圳登場的 Vive 新生態大會中更是首度曝光手機結合 VR 的全新應用，透過 Vive 已在中國打下品牌的基礎，希望可以發揮品牌綜效，創造市場差異化來吸引消費者的目光，拉升手機的銷售。

VR 被視為是宏達電的第二成長曲線，經過 2 年多打底後，跨足領域包括遊戲、教育、醫療、影視、藝術及時尚等，同時也推出一體機及升級版，擴大行銷的力道，如果再加上與手機的結合，善用創新技術的力道，在未來搶占 5G 新市場上，可望開出一條新活路。

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關鍵字vive生態大會u12+vr宏達電headline
〈名師解盤〉WWDC題材加...〈觀察〉FinTech席捲...

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