〈觀察〉區塊鏈手機+VIVE整合應用 宏達電從創新

宏達電 (2498-TW) 今年靠著出售部分手機團隊及專利使用授權給 Google 挹注，首季轉盈，全年也可望獲利，但畢竟是業外的收益，真的想重返榮耀本業也爭氣才行，從布局區塊鏈手機，到年度旗艦 U12 + 與一體機 Vive Focus 整合應用發表，可以看出 HTC 從創新的核心能力中找到活路的強烈企圖。

智慧手機市場激烈競爭，中國大陸市場更是兵家必爭，中國本土品牌幾乎橫掃市場，三星市占則一路下滑，據研調機構調查，今年第 1 季中國手機仍由華為奪冠，其次依序是 OPPO、vivo，蘋果居第四，三星靠著 S9 加持，市占勉強回升到 1% 以上，中國品牌市占已超過 8 成，宏達電在中國市場市占率已經被併入其他類。