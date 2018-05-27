法群眾反馬克宏經改 抗爭人潮不如預期

（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國各地今天有數萬人上街示威，抗議總統馬克宏的經濟改革政策，不過抗爭人潮不如預期，馬克宏也表示，沒有什麼能阻擋他進行改革。
遊行由60個不滿馬克宏政策的工會、政黨和協會籌辦，新政被視為圖利富人，主辦方呼籲「大批人潮」上街抗議。
路透社報導，主辦單位希望，抗議行動能更擴大反對馬克宏改革國內公共服務及部分國有企業的聲音，比如負債累累的法國國營鐵路公司（SNCF）。
不過參與人數比起先前類似遊行少得多，內政部長柯隆布（Gerard Collomb）表示，人「有點少」。
法新社報導，內政部估計，僅9萬3000人在全國142處示威，但左翼的法國總工會（CGT）推算有25萬人。
在巴黎，警方回報僅2萬1000名示威者，但法國總工會宣稱人數有8萬。為法新社等媒體平台服務的獨立監控組織則說，巴黎有3萬1700名示威者。
5日巴黎最近一次類似抗爭時，警方估計有4萬人、法國總工會估計有10萬人加入。3月22日全國大罷工時，法國總工會宣稱有32萬3000人參與。
馬克宏昨天訪問俄羅斯時說，抗議行動「不會阻止」他的改革進程。
他說：「我不會參照民調或示威行事，因為（過去）我們太常這樣了。」
馬克宏列舉數項民怨，包括醫院人手段缺、大學錄取人數有限，還有治安棘手的鄰里缺乏警力，因為政府說他們沒錢贊助。
但極左政黨不屈法國（France Unbowed）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）說：「我們不信，你說謊。」他又表示，馬克宏政府給予富人45億歐元（約新台幣1571億3733萬元）減稅優惠，這筆錢本可拿來資助醫院。
梅蘭雄說：「法國很富有，法國應當共享。」（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070527