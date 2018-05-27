法群眾反馬克宏經改 抗爭人潮不如預期

（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國各地今天有數萬人上街示威，抗議總統馬克宏的經濟改革政策，不過抗爭人潮不如預期，馬克宏也表示，沒有什麼能阻擋他進行改革。

遊行由60個不滿馬克宏政策的工會、政黨和協會籌辦，新政被視為圖利富人，主辦方呼籲「大批人潮」上街抗議。

路透社報導，主辦單位希望，抗議行動能更擴大反對馬克宏改革國內公共服務及部分國有企業的聲音，比如負債累累的法國國營鐵路公司（SNCF）。

不過參與人數比起先前類似遊行少得多，內政部長柯隆布（Gerard Collomb）表示，人「有點少」。