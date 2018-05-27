玖壹壹洋蔥嗆嘻哈男團　「沒有比玖壹壹好」

新歌拿下五大榜單冠軍，「草屯囝仔」知名度不斷攀升，女粉絲更是暴增，對此已經有女友的樞育被問到，是否擔心女友吃醋？他打包票說：「當然不會，從以前就『教育』很好，我自己也會謹守分寸，不敢亂來。」人氣直升的他們，將於8月12日晚上7點半，在台北華山Legacy，舉辦首場售票《草屯囝仔為此時而唱》演唱會，而團體的首張專輯，也將在下半年發行。

混血兒娛樂嘻哈團體「草屯囝仔」音樂能量大爆發！樞育與阿倉兩個年輕音樂人以台語為基底，正港本土文化為靈感，近來推出〈媽祖〉、〈愛我你會死2018〉兩首新歌轟炸樂迷耳朵，一舉攻下五大榜單冠軍，受封「五冠王」封號，他們興奮直呼：「蠻爽的！我們從來沒有當過第一名，非常感謝大家的支持，希望這首歌能一直在排行榜上。」

〈愛我你會死2018〉由玖壹壹洋蔥跨刀製作、合唱，對於好成績洋蔥不居功，並開玩笑說「我覺得沒有比玖壹壹好」，另外也預告玖壹壹的新專輯已經製作好四首歌，今年年底發片。

「月光系女聲」拍MV遇超級強風 飄逸長髮被吹成瘋婆子

偶像劇《我的男孩》插曲〈我依然是〉由新人女聲「王笠人」所演唱，三年前她以〈如果我們再相遇〉初試啼聲，受到矚目，她擁有適合在夜晚聆聽的迷人聲線，能從夜色中透出光芒的撫慰歌聲，不像陽光般炙烈，反而如同月光散發出的溫柔，成為獨樹一格的「月光系女聲」！

日前王笠人本人照片曝光後，廣大粉絲敲碗，希望能看到她在MV中出現，現在王笠人終於要親自上陣，現身〈我依然是我〉MV，沒想到拍攝MV當天，台北市街頭竟刮起超級強風，王笠人被風吹到幾乎無法站在原地不動，好不容易站定，她的一頭長髮瞬間被吹成「瘋婆子」，她忍不住說：「我好像在拍災難片哦」。

最後髮型師用50根髮夾，盡可能將頭髮固定在頭上，而王笠人看到MV成果後，頭髮竟然都服服貼貼在頭上，她笑說：「頭髮沒有亂飛，現在有點感動想哭耶」。