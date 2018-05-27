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〈觀察〉FinTech席捲全台 金融業掀生物辨識應

鉅亨網2018/05/27 15:00
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金融科技 (FinTech) 席捲台灣，繼行動支付趨勢後，金融業掀起一波生物辨識應用熱潮，目前包括渣打銀、花旗銀、中信銀、玉山銀等均積極採用生物辨識技術，且據調查，在行動支付、生物辨識和人工智慧等熱門項目中，消費者對生物辨識的需求度，更甚於行動支付。

根據金融研訓院發布的金融創新指數調查，在金融創新領域中，行動支付是民眾最熟知的金融科技服務，使用度也最高；但從需求度來看，排名第一為生物辨識，有 33% 表示需要此項服務，超過行動支付 (27.8%) 及人工智慧 (15.1%)。

由於傳統的金融辨識工具，包括存摺、信用卡或是密碼等，有容易被複製、偷竊及破解的風險，金融科技結合生物辨識技術，除了改善傳統辨識帶來的不便及不安外，相對也提高辨識的準確性。

觀察目前生物辨識技術，金融業最看好的應用為身分驗證，繼蘋果 iPhone 採用 Touch ID 指紋辨識器支持 Apple pay 的行動支付後，帶動 Samsung pay 以及 Android Pay 跟進，阿里巴巴等互聯網巨頭也陸續公布臉部和聲紋辨識等領域的研發，市場掀起一波生物辨識應用熱潮。

在台灣，金融業目前實際應用的生物辨識技術，包括指靜脈辨識、聲紋辨識，以及人臉辨識。中國信託銀行就使用指靜脈辨識系統，作為自動櫃員機 (ATM) 無卡提款的客戶身分辨識。

中國信託銀行的「指靜脈 ATM」是透過辨識手指靜脈，取代傳統金融卡識別方式，客戶將手指置於認證機感應靜脈，並輸入自設提款密碼即可提款。而指靜脈 ATM 辨識，是採活體靜脈血流辨識，手指輕微的切、割傷不影響提款，若指靜脈 ATM 的密碼輸入錯誤被鎖，仍可以傳統金融卡提款。

花旗銀行則即首創導入聲紋辨識服務，讓聲音成為客戶的密碼，15 秒內即可完成身分認證，取代冗長的電話審核身份的程序，花旗銀也是國內首家採用聲紋辨識技術的銀行。由於聲紋由聲音的波長、頻率、強度、節奏等逾 130 種特徵值組成，每個人的聲紋都獨一無二，難以被偽造冒用。

玉山銀今 (2018) 年 5 月也宣布，在活體偵測、超高速臉部辨識與刷臉提款密碼三道安全機制的把關下，規劃推出「刷臉提款 ATM」，為國內銀行實際應用的首例。刷臉提款優勢在於具有非接觸式、非侵入式、獨特性及易用性，目前玉山銀已經展開第 2 階段行員測試，預計下半年正式亮相。

生物辨識技術在 ATM 的應用上，繼指靜脈之外，更加入了人臉辨識，意味著未來領錢，什麼都不需攜帶，只要看一眼鏡頭，輸入密碼，即可提領現金，便利性再升級。

金融業看好生物辨識技術，在於其具有穩定性和唯一性的優勢，不過，生物辨識為民眾帶來便利性和體驗的同時，也存在一定的風險，例如錯誤接受度、隱私權和資安問題。

因此，金融業如何透過相關的身分驗證技術系統，降低生物辨識技術的風險，以及隨著各種應用場景，透過跨平台能力和大量快速的數據更新與部署，都再再考驗金融業的科技力。

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